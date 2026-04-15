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Collboni presenta el 'maillot' del Grand Départ de un Tour "para la historia"

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Barcelona, 15 abr (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentó este miércoles el maillot conmemorativo del Grand Départ del Tour de Francia, que tendrá lugar el 4 de julio en la capital catalana y que, según señaló, "formará parte de la historia deportiva de la ciudad".

"Contar con esta pieza como recuerdo de este momento es un privilegio que queremos compartir con muchísima gente: aficionados al ciclismo y también quienes no lo son, todos los amantes de la ciudad de Barcelona. Queremos que todos podamos disfrutar de este momento único en nuestras vidas", afirmó el regidor catalán.

El acto de presentación tuvo lugar en la caseta del Ayuntamiento en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, coincidiendo con la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Allí se desveló la prenda, de color amarillo e inspirada en la arquitectura de la ciudad y el Plan Cerdà, en un año en el que Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura.

"La mejor manera de explicar una cosa es cuando la ves y se explica sola. Este 'maillot' amarillo refleja perfectamente la trama Cerdà del Eixample e incorpora también un panot (tipo de baldosa diseñada en el modernismo y presente en calles de Barcelona). Formará parte de la historia deportiva de la ciudad", destacó Collboni.

En la presentación participó también el conseller de Deportes de la Generalitat de Catalunya, el exbaloncestista Berni Álvarez, quien subrayó que el maillot conmemorativo de la primera etapa, una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, será "de esas cosas que perdurarán cuando el Tour termine".

La prenda incluye en el torso la inscripción 'Grand Départ Tour de France Barcelona 2026' y formará parte de la promoción comercial de la ronda francesa, estando disponible en sus canales oficiales.

Además, una réplica de gran tamaño del 'maillot' se instalará en la plaza Sant Jaume en los próximos días y permanecerá expuesta hasta el 6 de julio. EFE

avm/cmm

(foto)

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