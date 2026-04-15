Receta de pollo a la vasca, un guiso sencillo con una salsa deliciosa

Receta de pollo a la vasca (Freepik)

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina, una carne magra, económica y saludable que hoy preparamos en forma de guiso. El poulet basquaise, conocido también como pollo a la vasca, es una preparación clásica procedente del País Vasco francés, una receta muy sencilla que utiliza ingredientes habituales en prácticamente todas las casas, como el pollo, los pimientos y el tomate.

Este guiso se prepara con una piperade, una base de pimientos —verdes y rojos— y tomate que aporta un sabor característico y un colorido muy atractivo. A fuego lento, el pollo absorbe todos los aromas de la salsa, que se reduce hasta alcanzar una textura espesa que envuelve la carne. Se puede servir como plato único, acompañado de arroz blanco o con una ración de patatas fritas recién hechas.

Receta de pollo a la vasca

El pollo a la vasca es un guiso donde los muslos de pollo se doran y cocinan junto a un sofrito de pimientos, cebolla, ajo y tomate, aromatizados con laurel, vino blanco y un toque de agua. El resultado es una carne tierna impregnada de la salsa jugosa, de sabor potente y color vibrante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 20 min Preparación: 20 min Cocción: 1 h



Ingredientes

8 muslos de pollo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 hoja de laurel

1 vaso de agua (aprox. 200 ml)

1 vaso de vino blanco (aprox. 200 ml)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra molida

Cómo hacer pollo a la vasca, paso a paso

Salpimentar los muslos de pollo por ambos lados. En una cazuela amplia, añadir un buen chorro de aceite y dorar los muslos de pollo a fuego medio-alto hasta que tomen un color dorado uniforme. Reservar. En el mismo aceite, añadir la cebolla y los pimientos cortados en tiras. Pochar a fuego medio hasta que queden blandos. Incorporar los ajos picados. Remover para que no se quemen los ajos, aportando aroma. Añadir los tomates pelados y troceados. Cocinar a fuego medio hasta que reduzcan y se integren con las verduras. Incorporar de nuevo el pollo a la cazuela junto con el laurel. Mezclar bien. Verter el vaso de vino blanco y dejar que evapore el alcohol durante 2-3 minutos. Añadir el vaso de agua, tapar parcialmente y cocinar a fuego bajo durante 40-50 minutos o hasta que el pollo esté tierno y jugoso. Probar la salsa, rectificar de sal y pimienta si fuera necesario. Servir caliente, acompañado de un buen pan para mojar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (2 muslos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350-400 kcal

Proteína: 32-36 g

Grasas: 18-22 g

Hidratos de carbono: 8-12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar hasta 3 meses, pero es recomendable recalentar lentamente para mantener la jugosidad del pollo.