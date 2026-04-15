Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

La líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Europa Press)

María Corina Machado llegará esta semana a Madrid para protagonizar un acto masivo con la diáspora venezolana. En su estancia en la capital no se reunirá con Pedro Sánchez, pero sí mantendrá varias reuniones con dirigentes del PP y Vox. El PP madrileño quiere exhibir la estrecha relación con la oposición venezolana recibiendo con honores a la líder opositora.

Primero fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien anunció que entregaría la llave de la ciudad a la Premio Nobel, a pesar de las críticas de la oposición acusándole de instrumentalizar este premio y de “violar” el reglamento.

Este miércoles, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que quiere hacer lo propio y su gobierno ha anunciado que galardonará a la líder opositora con la Medalla de Oro de la Comunidad y la Internacional a su compañero, Edmundo González.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien ha defendido su decisión en la “lucha por la libertad y la democracia” por parte de Machado, así como el impulso desde el exilio de González hacia “una futura transición democrática venezolana”.

La presidenta del Ejecutivo regional hará entrega de ambas condecoraciones en un acto que se celebrará este sábado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, a las 17.30 horas, tal y como informó este semana el Ejecutivo madrileño.

La Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid se otorga por los servicios prestados a la sociedad, mientras que la Internacional expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional. Esta última ha sido recibida por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el ucraniano Volodimir Zelenski (2022), el ecuatoriano Daniel Noboa (2023), o el argentino Javier Milei (2024).

Noticia con información de Europa Press