España

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

Ocultar parte del precio expone a ambas partes a regularizaciones y sanciones fiscales

Guardar
Unas llaves de una vivienda, varias monedas y billetes de euro y una claculadora sobre una mesa de madera.
Varios billetes y monedas de euro junto a unas llaves de casa y una calculadora (Canva)

Aunque cada vez resulta más difícil ocultarlo, todavía existen compraventas de vivienda en las que una parte del precio real no aparece en la escritura y se paga al margen de lo declarado. Es lo que comúnmente se conoce como pagar una parte “en negro” o con dinero B: una práctica que busca reducir impuestos, pero que puede acabar generando un coste mucho mayor tanto para quien compra como para quien vende.

La operación suele consistir en declarar ante notario un importe inferior al realmente abonado. Sobre el papel, esa cifra más baja reduce la tributación asociada a la compraventa, pero también deja abierta la puerta a que la Administración revise la operación, reclame cantidades adicionales y aplique sanciones.

En el caso de una vivienda usada, el comprador paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuya base depende del valor declarado o, si es superior, del valor de referencia fijado por el Catastro. El vendedor, por su parte, declara en el IRPF una ganancia patrimonial calculada a partir del precio oficialmente escriturado, por lo que declarar menos reduce inicialmente esa tributación.

El valor de referencia del Catastro limita cada vez más estas prácticas

Desde 2022, Hacienda toma como referencia para calcular el ITP el valor de referencia catastral cuando este supera el precio declarado. Eso significa que escriturar una vivienda por debajo de esa cifra ya no garantiza pagar menos impuestos.

En la práctica, si una vivienda se compra por un importe inferior al valor de referencia, el impuesto se liquida igualmente sobre este último. Y si además la Administración detecta discrepancias entre el valor declarado, los movimientos bancarios o cualquier otro indicio de pago no declarado, puede iniciar una comprobación tributaria.

Ese control no afecta solo al comprador. Si Hacienda concluye que el precio real fue superior al declarado, también puede exigir al vendedor que regularice el IRPF correspondiente por haber declarado una ganancia patrimonial inferior a la real.

El PP bajará al 4% el impuesto para comprar una vivienda en las comunidades donde gobierna.

Hacienda puede reclamar impuestos atrasados, intereses y sanciones

Cuando la Agencia Tributaria detecta que parte del precio de una vivienda no se ha declarado, puede girar una liquidación complementaria, es decir, reclamar los impuestos que no se abonaron correctamente en el momento de la operación.

A esa cantidad se suman los intereses de demora acumulados y una sanción tributaria que, según la gravedad del caso, puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cuantía defraudada.

La cuantía final depende de si Hacienda aprecia una simple omisión, ocultación deliberada o utilización de medios fraudulentos. En los supuestos más graves, la sanción puede acercarse al tramo máximo previsto en la Ley General Tributaria.

Cuándo puede llegar a ser delito fiscal

La operación puede pasar del ámbito administrativo al penal si la cuota defraudada supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio fiscal. A partir de ese umbral, la conducta puede constituir un delito contra la Hacienda Pública.

Ese escenario no es habitual en compraventas medias, pero sí puede aparecer en operaciones de importe elevado o cuando se acumulan varias irregularidades fiscales asociadas.

Además, escriturar por debajo del precio real puede tener efectos fiscales posteriores para el comprador. Si años después vende el inmueble por un importe superior, la diferencia entre el valor de adquisición declarado y el de venta puede aumentar la ganancia patrimonial a declarar en el IRPF.

Lo que inicialmente parece un ahorro inmediato puede acabar convirtiéndose en una factura fiscal mayor con el paso del tiempo, en un contexto en el que Hacienda dispone hoy de más cruces automáticos de información y mayor capacidad de control sobre las operaciones inmobiliarias.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaCompra de ViviendaMercado InmobiliarioLeyes EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

Así lo ha expresado Elma Saiz, portavoz del Gobierno, como respuesta a la diputada de Podemos Noemí Santana, quien se ha referido a Trump como “demente” y reclamado la salida de la OTAN

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

Las nietas de Luis Robles presentan la primera querella por “exilio forzado” del franquismo: “Queremos justicia para el pueblo español”

La iniciativa se ha registrado en Barcelona y cuenta con el apoyo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina

Las nietas de Luis Robles presentan la primera querella por “exilio forzado” del franquismo: “Queremos justicia para el pueblo español”

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Las empresas que intentan imponer un nuevo periodo de prueba se exponen a despidos improcedentes, sanciones y la obligación de readmitir o indemnizar al trabajador

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juanjo, veterinario: “Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”

El especialista explica cómo reaccionan los gatos a la voz de sus dueños

Juanjo, veterinario: “Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak