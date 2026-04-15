El Gobierno reconocerá a Ernest Lluch con motivo del 40 aniversario de la ley de sanidad

Alcorcón (Madrid), 15 abr (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este miércoles que el ministerio va a hacer un acto de reconocimiento con motivo del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, que fue impulsada por el exministro socialista Ernest Lluch, asesinado años después por la banda terrorista ETA.

"Hay que hacer memoria. Es una ley que costó mucho sacarla. Fue gracias al empeño del ministro Ernest Lluch y al empeño de una sociedad y de un país que quería tener una sanidad pública", ha señalado la ministra durante una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, donde ha participado en la marcha 'Juntas hacemos salud'.

García ha recordado que "en ese empeño, como siempre, estuvo en contra el Partido Popular, en ese momento Alianza Popular", que fueron "los que manifestaban que estaban en contra porque creían más en una sanidad privada y porque creían más en otro modelo".

"Hoy, 40 años después, estamos orgullosos de nuestra sanidad pública. Hoy nadie pone en duda que la sanidad pública es uno de los ejes vertebradores de nuestra sociedad, es el mejor distribuidor de la riqueza y es uno de los de las joyas que tenemos que preservar", ha añadido la ministra en declaraciones a los medios.

"El mejor homenaje que le podemos hacer a esa Ley General de Sanidad es seguir transformando nuestro sistema de salud y seguir peleando contra aquellos que no creyeron en su momento y que a día de hoy tampoco creen en la sanidad pública", ha reiterado García.

La ministra ha hecho este anuncio en Alcorcón, cuya alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), solicitó hace unos días que el centro de salud de Parque Oeste fuera bautizado con el nombre de Ernest Lluch, coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, impulsada por este ministro. EFE

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