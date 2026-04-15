El Gobierno dice que ofreció reunirse con Corina Machado pero no ha recibido la solicitud

Madrid, 15 abr (EFE).- La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, ha dicho este miércoles que el Gobierno ha ofrecido a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, un encuentro en Madrid, pero no han recibido ninguna petición en ese sentido.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, a propósito de la visita que Machado realizará el próximo sábado a Madrid, donde ha convocado, junto al dirigente opositor Edmundo González, a toda la comunidad venezolana residente en España.

La secretaria de Estado ha explicado que cuando tuvieron conocimiento de su viaje a Madrid, ella misma se puso a disposición de su equipo para posibilitar un encuentro.

Ha recordado que también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofreció públicamente su disponibilidad y la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener un encuentro con Corina Machado durante su estancia en España.

"Ese mismo mensaje fue trasladado también al equipo de Machado, con quienes, por cierto, mantenemos contactos regulares con plena normalidad, como hacemos con todos los actores políticos de Venezuela", ha señalado.

A pesar de ello, "no hay ninguna, de momento, indicación de la voluntad de la señora Machado de solicitar una reunión con ningún representante del Gobierno; más bien, según hemos leído en la prensa, parece lo contrario", ha apuntado.

Durante su estancia en la capital de España, Corina Machado tiene previsto reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que le hará entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Además, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, le entregará a la Premio Nobel de la Paz 2025 las llaves de oro del Ayuntamiento de Madrid. EFE