El gallego Ismael Ramos obtiene el prestigioso Premio O.Henry 2026 por su relato 'A lebre'

Santiago de Compostela, 15 abr (EFE).- El escritor Ismael Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994) ha obtenido el prestigioso Premio O. Henry 2026 por su relato 'A lebre', con lo que se convierte en el primer autor del Estado en recibir uno de los galardones internacionales más importante de relato corto, ha informado este miércoles la editorial Xerais.

El relato 'A lebre' ("The hare", en la traducción al inglés de Jacob Rogers) forma parte de su primer libro, 'A parte fácil' (Xerais, 2023) y fue publicado por la revista estadounidense The Common en marzo de 2025.

La lista de ganadores, que se dio a conocer a través de la publicación especializada Literary Hub, incluye este año también obras de Samanta Schweblin, Colm Tóibín y Catherine Lacey.

Con este reconocimiento, Ismael Ramos se convierte en el primer autor de España en recibir este galardón, considerado uno de los más importantes en el ámbito de la narrativa breve a nivel internacional.

El Premio O. Henry, que toma su nombre del escritor estadounidense O. Henry (seudónimo de William Sydney Porter), reconoce anualmente relatos cortos de gran calidad literaria publicados en revistas en lengua inglesa de Estados Unidos y Canadá.

Los premios se entregan desde 1919 y comparten una larga tradición de promoción del género del relato corto.

Desde 2021, un editor invitado se encarga de seleccionar los 20 relatos cortos galardonados, que se recogen en la antología 'The Best Short Stories: The O. Henry Prize Winners', publicada en Estados Unidos por la editorial Vintage.

En 2026 la persona elegida para la selección fue el novelista Tommy Orange, finalista del Premio Pulitzer y ganador del American Book Award.

Entre los ganadores recientes del premio se encuentran figuras destacadas de la literatura contemporánea como Olga Tokarczuk, Cristina Rivera Garza, Sally Rooney o Emma Cline.

A lo largo de su historia también ha reconocido a autores fundamentales de la literatura en lengua inglesa, hoy clásicos indiscutibles, como William Faulkner, Flannery O'Connor, Eudora Welty, John Cheever, Raymond Carver, Truman Capote o Alice Munro.

'A parte fácil', la primera obra narrativa de Ismael Ramos, que fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2022 por su poemario 'Lixeiro', fue traducida y publicada en español por la editorial Las Afueras y en catalán por Angle Editorial.

Este reconocimiento internacional sitúa a Ismael Ramos como una de las voces emergentes más destacadas de la narrativa breve contemporánea y supone un hito para la literatura gallega en el ámbito internacional. EFE