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Bigas: “Cuantos más equipos haya implicados, más opciones tendremos de salvarnos”

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Elche (Alicante), 15 abr (EFE).- El central del Elche Pedro Bigas aseguró este miércoles que cuantos más equipos haya implicados en la pelea por evitar el descenso, más opciones tendrá el conjunto ilicitano de lograr la permanencia.

El mallorquín, en declaraciones a los medios, admitió que tuvo una sensación “rara” la pasada jornada tras ganar al Valencia y no salir de la zona de descenso, si bien señaló que también es positivo “meter a más equipos en la pelea”.

“Hacía mucho tiempo que no se veía a tantos equipos metidos en la lucha por el descenso”, resaltó Bigas, que añadió que el Elche no se centra en los rivales, sino en “trabajar y hacerlo lo mejor posible porque así llegarán los resultados”.

El defensa no quiso cuantificar el número de puntos necesario para alcanzar la salvación, pero se mostró convencido de que el Elche la logrará y confió en que sea “antes de la última jornada”.

“Al final, todos los equipos le ven las orejas al lobo. La Liga no está siendo muy común y todos los que están abajo puntúan. Será un final de competición bonito y esperemos que el Elche esté fuera”, comentó.

Bigas destacó la importancia de ganar los duelos directos que tiene pendientes el equipo ilicitano ante rivales como el Alavés y el Oviedo y añadió que el coeficiente particular puede ser “importantísimo” en un final de competición ajustado.

En cuanto al próximo partido ante el Atlético de Madrid, el central recordó que su rival acumulará “muchos partidos en poco tiempo”, en alusión a su reciente eliminatoria de la Liga de Campeones y a la final de la Copa del Rey del sábado, si bien insistió en que el Elche debe centrarse en lo que puede controlar.

“Es un rival fuerte y duro, pero cuanto más cansado esté, mejor para nosotros. No sé si reservarán jugadores, pero tienen muchos partidos y se tiene que notar. Si hacemos bien las cosas podemos ganar los tres puntos”, afirmó.

“El equipo tiene confianza en lo que hace y sabe que puede competir ante cualquier rival. Jugar en el Martínez Valero no es fácil y no sería la primera vez que les ganamos”, concluyó el capitán del Elche. EFE

pvb/cta/og

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