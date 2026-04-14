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Sánchez, sobre el procesamiento de su mujer: "estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy al procesamiento que ha realizado el juez Peinado de su mujer, Begoña Gómez, a la que imputa cuatro delitos. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que "el tiempo va a poner todo en su sitio".

Así lo ha afirmado desde China, donde se encuentra de viaje oficial desde el pasado sábado ante la decisión adoptada ayer por el juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Ante la pregunta de si cree que va a ver a su esposa sentada en el banquillo, Pedro Sánchez ha señalado que lo que le pide a la justicia es que "haga justicia" y ha recalcado que esta ha sido siempre su postura.

"Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha exclamado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez no ha querido hacer más comentarios sobre este asunto, ni cuando ha sido preguntado si comparte la indignación que han mostrado otros miembros del Gobierno con el juez Peinado por el procesamiento de su esposa, alegando que sobre eso ya había contestado.

Uno de los ministros que mostró ayer su enfado por la decisión del juez Peinado fue el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien aseguró que la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el 'caso Begoña Gómez', de procesar a la esposa del presidente del Gobierno, "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España.

"El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", aseveró Bolaños. No obstante dijo tener la "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión".

"Este caso donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer", declaró el titular de la cartera de Justicia en declaraciones ante los medios.

Unas afirmaciones que han indignado al Partido Popular quien, por boca de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, pidió ayer la dimisión de Bolaños acusándole de "socavar el Estado de derecho" por su "nuevo acoso a los jueces".

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