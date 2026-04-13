Castro: “Teníamos que hacer tres puntos y no miro la posición”

València, 13 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, destacó que en ningún momento le dio importancia al hecho de arrancar el partido de este lunes ante el Getafe como colista y reconoció que sólo estaba centrado en la victoria.

“No hablé de ser colista. Sabíamos que teníamos que hacer tres puntos y no miro la posición en la que estamos. Lo importante era ganar y se ha hecho un gran trabajo”, explicó Castro en rueda de prensa tras el triunfo ante el conjunto azulón, por 1-0.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil. El Getafe es un equipo que defiende muy bien y es muy difícil hacerle ocasiones. Los jugadores han estado muy bien y muy concentrados. Estoy muy contento por ellos”, valoró Castro.

El entrenador ‘granota’ restó importancia a los penaltis que fallaron tanto Adrián de la Fuente 'Dela' e Iván Romero: “Han tirado los jugadores que tenían que tirar y han fallado, pero ellos querían marcar más que nadie. Tal vez consigan marcar en el partido que sea necesario. Los dos están tranquilos porque saben que lo importante es el colectivo”.

Castro agradeció el apoyo a la afición del Levante: “La afición es clave. Hace lo mejor que tiene para darnos energía. Si vienen deprimidos sería más difícil para nosotros. Son como nuestra familia y cuando pasa algo malo, la familia tiene ayudarte y es algo fantástico tener una afición que nos hace jugar mejor cuando estamos mal”. EFE

