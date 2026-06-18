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Cae una red que robó en 20 casas tras copiar las llaves con láminas moldeables en Málaga

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Málaga, 18 jun (EFE).- Cinco personas han ingresado en prisión y otras tres han sido detenidas por la Policía Nacional como integrantes de un grupo criminal relacionado con una veintena de robos con fuerza de joyas y dinero en domicilios habitados de Málaga, tras copiar sus llaves con una lámina moldeable.

El grupo desarticulado utilizaba presuntamente el método conocido como 'impresioning', consistente en hacer copia de una llave sin tener acceso a ella, al colocar un pequeño objeto moldeable, como una lámina de aluminio, dentro de la cerradura para obtener una impresión del interior.

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Dos investigados erigían los pilares de la organización y en torno a ellos se configuraban las 'células' con tres o cuatro integrantes, entre ellos el experto en apertura de cerraduras.

Joyas y dinero

Se han practicado siete registros en los que los agentes han intervenido herramientas utilizadas para entrar en viviendas y efectos sustraídos como joyas y dinero en efectivo, según ha informado la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga.

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Los agentes tuvieron conocimiento de diversos hechos delictivos que se producían durante el día con la referida técnica y descubrieron que las 'células operativas' se desplazaban a municipios donde seleccionaban las viviendas.

Comprobaban la ausencia de sus moradores llamando insistentemente a los porteros electrónicos o timbres haciéndose pasar por vendedores, lo que les permitía desistir si contestaba alguien o intentar el robo en caso contrario.

Utilizaban un amplio surtido de vehículos para sus desplazamientos, tanto de alquiler como particulares, que iban intercambiando periódicamente.

Como consecuencia de esta alta itinerancia se produjeron conexiones investigativas con otras unidades policiales y cooperó la Guardia Civil de las localidades malagueñas de Ronda y Nerja, donde también se habrían producido hechos delictivos.

Se apoderaban principalmente de joyas, aparatos electrónicos y dinero, aunque no desdeñaban llevarse cualquier otro efecto.

Tras meses de indagaciones, en los registros se incautaron joyas, dinero, ropa incriminatoria y útiles de apertura de cerraduras. EFE

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