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Agotadas en dos minutos las casi 60.000 entradas de la nueva gira de Quevedo

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Madrid, 18 jun (EFE).- Las cerca de 60.000 entradas de los cuatro conciertos anunciados por Quevedo como arranque de su gira 'El Baifo Tour' han durado dos minutos en la taquilla, que ha abierto este jueves a mediodía en medio de una gran expectación.

Según han confirmado a EFE desde el entorno del artista, se preveía este desarrollo ante el enorme número de solicitudes de registro acumuladas en los días previos para poder acceder ya a la preventa del pasado martes.

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Cerca de 297.000 personas, según las mismas fuentes, han intentado este jueves adquirir entradas para la próximo gira del artista canario.

Como indicaba su propia web oficial, está previsto que Quevedo inicie su gira el 9 y 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid, para saltar el 1 y 2 de julio al Palau Sant Jordi de Barcelona.

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Este mismo jueves, Quevedo ha anunciado un tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid el 11 de abril, y también una tercera cita en el Palau San Jordi de Barcelona el 3 de julio.

La organización ha subrayado que se trata del recorrido "peninsular", lo que deja la puerta abierta a que en el futuro haya otras actuaciones en territorio insular, habida cuenta sobre todo de que el disco que da título al "tour" está dedicado a Canarias.

'El Baifo', su tercer álbum de estudio, obtuvo una gran acogida las plataformas digitales hasta el punto de que los 16 temas que lo integran debutaron entre los veinte más escuchados de España.

De hecho, 'La graciosa' y 'Al golpito' siguen en el número 1 y 2 de la lista de canciones y el álbum no se ha movido de la primera posición desde su estreno hace 7 semanas, incluso a pesar de la residencia histórica de Bad Bunny en España, que le sigue en el número 2 tras aumentar en este país un 55 % sus escuchas en Spotify. EFE

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