El Ayuntamiento de Barcelona denuncia a la Fiscalía una agresión sexual de un bombero

Barcelona, 18 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante la Fiscalía una agresión sexual a una mujer que presuntamente perpetró un bombero municipal en el mismo parque en el que trabaja.

Así lo ha informado este jueves el teniente de alcalde de Seguridad, Prevención, Régimen Interior y Convivencia, Albert Batlle, en una comparecencia de urgencia en el consistorio.

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Batlle ha afirmado que tuvieron conocimiento el pasado 8 de junio de que un bombero, tras consumir drogas y alcohol, accedió al parque de bomberos de la Zona Franca, donde trabaja, con su vehículo particular y acompañado de la víctima.

Posteriormente, la mujer se despertó dentro del vehículo "desorientada" y llamó al 112, tras lo cual fue trasladada al Hospital Clínic para ser atendida por la unidad de víctimas de violencia sexual, ha relatado Batlle.

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"De confirmarse estos hechos, son de una extrema gravedad y son absolutamente incompatibles con los valores del servicio público y con las normas de los parques de Bomberos", ha afirmado Batlle.

Tras conocerse los hechos, el bombero fue suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo, al tiempo que el Ayuntamiento llevó el caso a fiscalía, el pasado 10 de junio.

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Batlle ha subrayado "la total disposición" del consistorio para colaborar con las autoridades y ha dicho que el Ayuntamiento no descarta personarse como acusación particular, al tiempo que ha asegurado que se han puesto a disposición de la víctima.

El teniente de alcalde también ha anunciado que revisarán las normativas ya existentes de visitas a los parques de Bomberos y de consumo de alcohol en su interior. EFE

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