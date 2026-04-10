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Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer a manos de su pareja en Basauri

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Madrid, 10 abr (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años el pasado 1 de abril en Basauri (Bizkaia), por el que fue detenida su pareja por su presunta implicación y posteriormente fue puesta en libertad provisional.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 15 en 2026 y a 1.358 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La mujer, de 44 años, murió el pasado miércoles en su vivienda en Basauri. En un primer momento, su muerte se atribuyó a una supuesta indisposición, después de que los sanitarios desplazados al lugar trataran de reanimarla sin éxito, pero el posterior análisis forense reveló que podría tratarse de una muerte violenta, según la Ertzaintza.

Su pareja, de 45 años, fue detenida dos días después por su presunta implicación en la muerte violenta de la mujer y al día siguiente fue puesta en libertad provisional por el juez, que acordó retirarle el pasaporte y su comparecencia ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que va a instruir este caso.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Y han pedido que se lleven a cabo "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han querido recalcar varias vías que funcionan las 24 horas y todos los días de la semana a las que se pueden dirigir las mujeres maltratadas.

Estas son el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del whatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es.. EFE

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