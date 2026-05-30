Espana agencias

El PSOE denuncia un "trato diferenciado" por tener "ideas distintas" y pide no judicializar la política

Guardar
Google icon
Imagen AXCGN6HOHJCQ5MDFZHTALHIPDU

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha denunciado este sábado un "trato diferenciado" a su partido por tener "ideas distintas" y ha pedido no "judicializar la política" reclamando que "a los partidos políticos se les gana en las urnas".

Así se ha expresado López durante el 27º Congreso de las Juventudes Socialistas, donde ha subrayado la colaboración del PSOE en el marco de las recientes investigaciones judiciales. Asimismo, ha remarcado que a diferencia de lo que, a su juicio, hacía el PP, el Partido Socialista "colabora con la justicia" y "no destruye pruebas".

PUBLICIDAD

"Ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política. Porque en política, a los partidos políticos, se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia", ha remachado López, que ha insistido en defender la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado.

"HAY UNA MINORÍA MUY MINORITARIA QUE NO NOS REPRESENTA"

En su intervención, la portavoz adjunta del PSOE también se ha referido a una "minoría muy minoritaria" que no representa al partido, al tiempo que ha reprochado a la oposición que celebre los presuntos de casos de corrupción que afectan a los socialistas.

PUBLICIDAD

"Cualquier escándalo es una mala noticia para este país", ha aseverado López, que a renglón seguido ha rechazado categóricamente la alegría ante casos de corrupción como la Gürtel, la Púnica o Kitchen, todos ellos vinculados al PP. "Cero alegría, porque eso es una mala noticia para el país", ha apostillado.

En este contexto, la portavoz adjunta ha hecho un llamamiento a la militancia socialista a no resignarse ante lo que ha calificado como "trato diferenciado": "No nos resignemos a las filtraciones, no nos resignemos al trato diferenciado, no nos resignemos a las injusticias, no nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas".

La portavoz ha cerrado su intervención reivindicando los logros del PSOE y la confianza en la presunción de inocencia, al tiempo que ha destacado que "lo mejor que le ha pasado a este país lleva el sello y la firma del Partido Socialista Obrero Español".

ARÁNZAZU FIGUEROA, NUEVA SECRETARIA DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS

Durante el 27º Congreso, las Juventudes Socialistas también han elegido a Aránzuzu Figueroa como su nueva secretaria general en sustitución de Víctor Camino, quien accedió al puesto en 2021.

Entre sus tareas estará la de participar en las reuniones semanales de la Ejecutiva Federal del PSOE que preside el secretario general Pedro Sánchez y que se celebran cada lunes en la sede del partido en la madrileña calle Ferraz.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del asfalto a la naturaleza: los senderos azules, un refugio frente al calor extremo

Infobae

Illa lamenta la muerte de Edgar Morin, una de "las grandes voces intelectuales de Europa"

Infobae

Álvaro García, el periodista "juzgado por los medios" que entró en prisión por un secuestro que no cometió

Álvaro García, el periodista "juzgado por los medios" que entró en prisión por un secuestro que no cometió

Una regata reúne en Santander a supervivientes de cáncer de mama de varias comunidades

Infobae

El Córdoba defenderá su novena posición ante un Huesca ya descendido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

ECONOMÍA

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”