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Interceptadas 58 personas en tres nuevas pateras en las últimas horas en Baleares

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Ibiza/Palma, 30 may (EFE).- Tres nuevas pateras con 58 personas a bordo han sido interceptadas entre la tarde del viernes y este sábado en la costas de Baleares: una en Ibiza, otra en Formentera y una tercera en Cabrera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En total, 91 personas fueron localizados el viernes en aguas de Baleares tras la llegada de seis embarcaciones con inmigrantes irregulares a bordo, a las que se suman un total de 31 más este sábado en Cabrera.

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Concretamente, este sábado a las 6:50 horas efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) han interceptado a 31 inmigrantes de origen subsahariano en línea de costa de la zona del Faro de n’Ensiola de Cabrera.

Por otro lado, la última llegada del viernes se produjo a las 21:20 horas, cuando agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Eulària interceptaron a otras diez personas de origen magrebí que habían alcanzado la costa en la zona de Cala Olivera, en Ibiza.

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Poco antes, a las 19:17 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron a 17 personas de origen magrebí que navegaban a 16 millas al sur de Formentera.

Estas actuaciones se suman a las registradas durante la mañana del viernes, puesto que a las 8:30 horas, la Guardia Civil localizó a 15 migrantes magrebíes en la zona de es Pilar de la Mola, en Formentera, tras desembarcar de una patera.

Una hora después, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron a 22 personas de origen subsahariano que se encontraban a media milla al sur de Formentera.

Además, sobre las 13:30 horas, fue interceptada otra embarcación con 20 migrantes magrebíes a bordo cuando navegaba a tres millas al sur de la menor de las Pitiusas.

A estas llegadas se añade una patera localizada en la mañana del viernes en la costa de Cala d'Or, en el municipio mallorquín de Santanyí, con siete ocupantes de origen magrebí.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.884 migrantes a bordo de 97 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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EFE

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