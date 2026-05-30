El doctor Celada, confiado en la recuperación de los jugadores que llegan “tocados”

Juan González

Oviedo, 30 may (EFE).- La selección española de fútbol afronta el Mundial 2026 con “optimismo” y gran parte de la plantilla en buena forma física, aunque un grupo de jugadores “llegarán tocados” por lesiones o sobrecargas musculares, ha afirmado el médico del combinado nacional, Óscar Luis Celada.

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La intensidad y frecuencia de los partidos disputados en distintas ligas nacionales e internacionales ha provocado que algunos futbolistas lleguen “tocados al Mundial”, aunque era “algo esperable” y afecta no solo a España, sino a varias selecciones consideradas favoritas, lo que en alguna medida “equilibra las fuerzas”, ha dicho Celada en una entrevista con EFE.

El médico de la selección y del Atlético de Madrid ha confirmado que un grupo de jugadores, entre ellos el delantero del Barcelona Lamine Yamal, el extremo del Athletic Club Nico Williams y el centrocampista del Arsenal Mikel Merino, llegarán con lesiones al debut de España frente a Cabo Verde el próximo 15 de junio, en el estadio de Atlanta (Estados Unidos).

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Celada (Luarca, Asturias, 1966) se ha mostrado confiado en que este grupo de “tres o cuatro” puedan recuperarse y estar en condiciones para disputar minutos de juego en alguno de los partidos de la fase de clasificación, en la que España se enfrentará también a Arabia Saudí, el 21 de junio, y a Uruguay, el 27 de junio.

Celada, que ha acudido en Oviedo al XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, ha destacado que el periodo de descanso entre partidos se ha aumentado y será de cinco días en la fase de grupos, lo que favorecerá la recuperación de lesiones o sobrecargas.

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El equipo médico de la Federación Española ha hecho un “exhaustivo” estudio del estado de los 26 futbolistas convocados, y especialmente del grupo de lesionados y se los ha traspasado al entrenador y cuerpo técnico y entiende que “son recuperables”, aunque el nivel de rendimiento que exige la alta competición “a veces no se consigue el primer día”.

Celada ha destacado que la liga española es “una de las más competitivas del mundo”, junto con la Premier League, la alemana, la argentina y la de Brasil, en las que “es normal” jugar partidos cada tres o cuatro días, lo que aumenta las probabilidades de lesiones o agotamiento.

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Las selecciones favoritas tienen muchos de sus futbolistas que fueron muy exigidos en equipos de Europa, y también llegarán al mundial en condiciones que no serán las ideales para el alto nivel de este campeonato.

No obstante, ha considerado que los combinados de Alemania, Inglaterra, Portugal, Argentina y Brasil serán “los más fuertes” que puede encontrarse España en sus cruces, aunque “puede haber alguna sorpresa” como en todos los mundiales y en este caso ha apostado por Colombia.

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El campeonato del mundo, en el que se enfrentan los mejores de cada país, además de capacidad física, la técnica, la estrategia, las individualidades y la motivación, influye “mucho la suerte”, que en algunos casos llega a ser “determinante”, ha afirmado.

Además, ha atribuido a la fortaleza mental de los deportistas y a la unidad en los equipos un papel “fundamental” en la consecución de resultados, porque “las mentes son muy importantes y la energía no solo son las calorías que se ingieren con los alimentos”.

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Celada ha valorado la evolución de la medicina deportiva en las últimas décadas en la que se han incorporado técnicas de diagnóstico basadas en la utilización de alta tecnología y ha pronosticado que no falta mucho tiempo para que los atletas lleven un microchip subcutáneo para controlar sus constantes y obtener datos que favorezcan un mejor rendimiento.

“Actualmente, se hace un control exhaustivo de la forma física, con muchos datos para analizar el rendimiento y hay instrumentos para acelerar la recuperación del esfuerzo y la posibilidad de hacer estos diagnósticos mediante un microchip es real porque la tecnología existe”, ha destacado.

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El médico ha admitido el problema ético y de legalidad frente a la protección de datos que plantea la instalación de sistemas informáticos en el cuerpo, que en cualquier caso requeriría cuanto menos el consentimiento expreso y clausulas específicas en los contratos.

Desde el punto de vista de la eficiencia, el microchip “sería algo bueno, porque es mucho más cómodo para detectar si han descansado bien la noche anterior, si están hidratados o la frecuencia cardíaca, aunque esto choca con la intromisión en la vida privada”, ha expresado.

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Celada ha advertido que “a veces se abusa” de todos esos datos para tomar decisiones sin analizarlos en profundidad, y por su experiencia está convencido de que la ilusión y el espíritu de competencia “importan mucho”.

El médico de la selección ha afirmado que por el grado de exigencias el deporte de alto nivel “no es saludable”, porque lo “saludable es la actividad física acorde con la edad y las fuerzas o el llamado deporte para la salud”, por lo que la responsabilidad de la medicina deportiva es “valorar el rendimiento pero también la salud”.

El uso de sustancias o métodos prohibidos para aumentar de forma artificial el rendimiento físico, conocido como dopaje, es menor que hace décadas, porque “ahora se respeta un poco más la salud, hay más controles y mucho más miedo a las sanciones”, ha añadido. EFE

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