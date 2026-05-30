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Juzgan a dos hombres por intentar matar a tiros a los vigilantes de un pub de Granada

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Granada, 30 may (EFE).- Dos varones de 40 y 31 años se enfrentan a ocho años y medio de cárcel por presuntamente intentar matar a tiros a dos vigilantes de seguridad que les habían expulsado de un pub de Atarfe (Granada) donde estaban alterando del orden público.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre de 2022, cuando ambos acusados estaban hacia las 02:30 horas en un pub de Atarfe, en el cinturón metropolitano de Granada, donde tras haber protagonizado distintos episodios de alteración del orden en el establecimiento se les llamó la atención por ello en varias ocasiones y fueron expulsados del local por el personal de seguridad.

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Horas más tarde ambos volvieron al pub en un vehículo ranchera y, una vez en la puerta, donde estaban dos vigilantes de seguridad, comenzaron a disparar con una pistola por la ventanilla del vehículo.

Los dos vigilantes se resguardaron tras un muro y uno de los acusados efectuó hasta cinco disparos que no les alcanzaron, si bien tres de ellos dieron en la puerta de madera contra incendios de la entrada del establecimiento.

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Los hechos fueron captado por una cámara de seguridad de un cajero automático y ninguno de los procesados tenía permiso de armas en el momento de los hechos.

Por todo ello, se pide una condena de siete años de cárcel para cada acusado como presuntos autores de sendos delitos homicidio en grado de tentativa y otro año y medio para cada uno por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

Además, no podrán acercarse a las víctimas a menos de 300 metros durante doce años.

El juicio por estos hechos tendrá lugar el próximo 30 de junio en la sección Segunda de la Audiencia de Granada. EFE

lfr/fs/jlp

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EFE

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