Los españoles García, vigésimo, y Rahm, vigésimo quinto en el LIV de Busan, en Corea

Redacción Deportes, 30 may (EFE).- Los golfistas españoles presentes en el torneo de LIV Golf de Busan (Corea del Sur), Sergio García y Jon Rahm, terminaron en vigésima y vigésimo quinta posición, respectivamente, en la jornada de este sábado.

El mejor arranque lo tuvo Sergio García que firmó una sólida primera vuelta con sesenta y siete golpes y finalmente terminó dentro de los veinte primeros con -2 a siete del líder, el estadounidense Talor Gooch y el chileno Joaquín Niemann.

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Se coloca dentro del grupo perseguidor compartiendo plaza con el mexicano Abraham Ancer, los sudafricanos Dean Burmester y Charl Schwartzel y el irlandés Tom McKibbin.

Por su parte, el exnúmero uno del mundo, Jon Rahm partirá este domingo vigésimo quinto para la cuarta y última ronda del torneo de Corea, por lo que si quiere optar a su tercer título consecutivo de esta temporada deberá remontar sus resultados.

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El vizcaíno terminó ocupando la plaza número veinticinco con -1 a ocho golpes de distancia del grupo líder, tras 54 hoyos.

En cuanto al resto de españoles participantes, Luis Masaveu y David Puig ocupan la trigésimo tercera plaza con +1. Mucho más complicada fue la jornada para Josele Ballester, que entregó una tarjeta de +5 y cayó hasta la plaza número cincuenta de una clasificación compuesta por cincuenta y siete jugadores, quedando muy cerca de los últimos puestos. EFE

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