Fallece a los 91 años el filósofo Pere Lluís Font, Premio de Honor de las Letras Catalanas

Barcelona, 10 abr (EFE).- El filósofo de la religión, teólogo y traductor leridano Pere Lluís Font, Premio de Honor de las Letras Catalanas 2025, ha fallecido en Sabadell (Barcelona), a los 91 años de edad, ha informado Fragmenta Editorial.

Nacido en Pujalt (Lleida) el día 1 de mayo de 1934, está considerado como una "figura fundamental para la renovación del pensamiento catalán de los últimos cincuenta años".

Inició sus primeros estudios en el Seminario de La Seu d'Urgell, la única salida educativa para una familia humilde del Pirineo y fue allí donde entró en contacto por primera vez con la filosofía, una disciplina que ya nunca más abandonó y en la que también profundizó en Roma, donde cursó Teología, y, sobre todo, en Toulouse (Francia), donde se pagó sus estudios de Filosofía dando clases y descargando camiones de noche.

Su formación en Francia, donde asimismo impartió clases, le marcó para siempre, especialmente cuando entró en contacto con la tríada formada por Montaigne, Descartes y Pascal, aunque también le fascinó Kant o Hobbes.

Regresó a Cataluña y en 1963 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Barcelona, donde enseñó Historia de la Filosofía Antigua hasta 1968, año de creación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que desde entonces impartió clases de Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Religión hasta su jubilación en 2004.

Fue el primer director del departamento de Filosofía, entre 1970 y 1975; secretario de la Facultad de Letras (1975-1980) y vicerrector de Estudios, entre 1986 y 1990, además de ser uno de los fundadores de la reconstituida Societat Catalana de Filosofia, en 1980, y es miembro desde 1982 del Colegio de Filosofía de Barcelona.

En su larga trayectoria, de más de cincuenta años, impulsó proyectos editoriales en catalán, destacando la colección 'Textos Filosòfics', desde el año 1981, que codirigió con Josep M. Calsamiglia y Josep Ramoneda, primero en la Editorial Laia y, posteriormente, en Edicions 62.

Fue miembro del Institut d'Estudis Catalans (IEC), recibió la Creu de Sant Jordi en el año 2003 y era doctor honoris causa por la Universidad de Lleida.

Sus dos campos de trabajo principales fueron la historia de la filosofía y la filosofía de la religión, siendo los filósofos Descartes, Pascal y Kant sobre los que más trabajó.

Además, el primer filósofo en obtener el Premio de Honor de las Letras Catalanas, escribió obras sobre la historia del pensamiento catalán, sobre todo del siglo XX, y está considerado como el primero en Cataluña en definir con "rigor" el estatuto de la filosofía de la religión, en contraposición tanto con la teología como con las ciencias de la religión.

Fue autor de más de un centenar de libros, una docena de ellos firmados de forma individual, así como de una veintena de traducciones, y coordinó una docena de volúmenes colectivos.

Destacó por la traducción de 'Provincianes' y de 'Pensaments i opuscles', de Pascal, así como por la de 'Crítica de la raó pràctica', de Kant; del 'Discurs del mètode', de Descartes; de 'Apologia de Ramon Sibiuda', de Montaigne; o del 'Tractat de l'esmena de l'enteniment i Cartes sobre el mal', de Spinoza.

Pere Lluís Font había dicho en alguna ocasión que era un "payés perdido en el área metropolitana" y de él se ha escrito que era un "sabio humanista", un filósofo con una "brújula" con tres nombres destacados: Montaigne, Descartes y Pascal.

Cuando recibió el Premio de Honor hizo un alegato en favor de la lengua catalana, que calificó como "el nervio de la nación. Si perdemos la lengua -dijo entonces- perdemos la nación, la cultura, perdemos el país".

Tras conocerse su deceso, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, a través de su cuenta de X, ha recordado que el filósofo "durante más de cuarenta años se dedicó con pasión a leer, estudiar, traducir y compartir lo que habían pensado otros".

A su juicio, fue un "mediador prodigioso, que incorporó a la cultura catalana lo más relevante del pensamiento europeo de la Ilustración y la modernidad. Algunas de las iniciativas más relevantes y de más impacto para hacer que, después de la dictadura, la filosofía volviera a hablar en lengua catalana, llevan su firma".

"Pere Lluís, queridísimo maestro, que encuentres el reposo eterno. Tu ejemplo seguirá marcándonos el horizonte durante mucho tiempo", ha concluido el presidente de Òmnium.

Los editores de Adesiara también han mostrado su consternación por la muerte de Pere Lluís Font, "uno de los últimos sabios del país". EFE