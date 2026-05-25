Hoy será noticia. Martes, 26 de mayo

PLUS ULTRA

Continúan apareciendo detalles de la investigación de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra

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Madrid (EFE).- Continúan conociéndose detalles de la investigación judicial que ha situado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra y como "principal beneficiario final de los fondos obtenidos".

Un caso que ha acrecentado la presión sobre Pedro Sánchez, incluso por parte de sus socios, para que convoque elecciones, aunque el presidente del Gobierno se mantiene firme en su propósito de agotar la legislatura.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Gobierno aprobará hoy la ley de IA, con sanciones de hasta 35 millones

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Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto este martes aprobar el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma perversa con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros.

La ley, que supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA que ya está en vigor, pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

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COMUNIDADES PROPIETARIOS

El Congreso debate este martes la reforma legal que permite juntas de vecinos telemáticas

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Madrid (EFE).- El pleno del Congreso decidirá este martes si tramita la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que propone el PP, para que las reuniones de las juntas de vecinos o comunidades de propietarios de un bloque de viviendas se puedan desarrollar de manera telemática y el libro de actas pueda llevarse en soporte electrónico.

La iniciativa, cuya toma en consideración en el Senado fue aprobada por unanimidad el 12 de febrero de 2025, busca modernizar la propiedad horizontal y permite también comunicar una dirección de correo electrónico a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad.

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INCLUSIÓN FINANCIERA

El Banco de España publica el Informe de Inclusión Financiera de 2025

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Madrid/Valladolid (EFE).- El Banco de España publica este martes el Informe de Inclusión Financiera de 2025, en el que analiza la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y al efectivo.

El informe analiza, así mismo, la inclusión financiera de los inmigrantes.

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BANCA LABORAL

Empleados de banca protestarán ante el Banco de España por la presión comercial

Madrid (EFE).- La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha convocado para este martes a trabajadores del sector financiero a una concentración ante el Banco de España para denunciar la presión comercial que sufren las plantillas.

El sindicato la ha achacado a las políticas de retribución variables implantadas en las entidades financieras, que dicen que incrementan los riesgos de salud para los empleados y también perjudica a la protección de la clientela.

HUELGA PROFESORADO

La negociación para poner fin a la huelga educativa valenciana se retomará este martes

Valencia (EFE).- Los sindicatos ANPE y CSIF han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación en la reunión de esta tarde de la mesa sectorial extraordinaria, mientras el STEPV, UGT y CCOO siguen considerándola "insuficiente", y las negociaciones se retomarán este martes a las 16:00 horas.

La Conselleria de Educación ha comunicado a los sindicatos de docentes -convocantes de la huelga indefinida del profesorado valenciano desde el pasado 11 de mayo- que no es posible aumentar su última oferta salarial progresiva de hasta 200 euros brutos mensuales, mientras el punto de las ratios por aula se ha cerrado sin acuerdo.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Gobierno Vasco explicará hoy en el Parlamento la carga de la Ertzaintza a la Flotilla

Vitoria (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, comparecerá este martes en comisión del Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza este domingo en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de varios activistas de la Flotilla Global Sumud.

Zupiria comparecerá en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad que estaba convocada con anterioridad para tratar, entre otros temas, la investigación interna abierta cuando un detenido por la Ertzainzta en Elgoibar (Gipuzkoa) sufrió problemas de salud en los calabozos de la comisaría y tuvo que ser trasladado a un hospital.

PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES

Treinta y seis candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Oviedo (EFE).- Treinta y seis candidaturas de doce nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, que se fallará este martes en Oviedo.

Este galardón distingue "la labor creadora y/o de investigación de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

PRINCESA GIRONA

Cinco jóvenes investigadores, candidatos al Princesa de Girona de Investigación, que se falla hoy

Murcia (EFE).- Los jóvenes investigadores y científicos Ana Benítez, Carla Casadevall, Javier Santos, Pablo Rodríguez y Rafael Luque son los cinco finalistas al Premio Princesa de Girona de Investigación, galardones que se fallan este martes en Murcia, en el marco del Tour del Talento, en una gala presidida por el rey Felipe VI.

La Fundación Princesa de Girona, impulsora de estos galardones de talento juvenil, presentó ayer a los cinco candidatos, uno de los cuales se sumará a los otros jóvenes talentos premiados en esta edición en las categorías de Arte, Empresa, Social e Internacional.

PREMIOS MÚSICA

Rosalía, Guitarricadelafuente y Amaia, a por los III Premios de la Academia de la Música

Madrid (EFE).- Los III Premios de la Academia de la Música de España (Acamus) se entregan este martes con Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva como los principales aspirantes por número de nominaciones, ocho cada uno, seguidos de cerca por Valeria Castro, Amaral y Rusowsky, y con Joan Manuel Serrat como gran homenajeado.

Los interesados en seguir la ceremonia principal, en la que se otorgarán los galardones de mayor relumbre, podrán hacerlo a través de la retransmisión a partir de las 22,20 horas de La 2 y RTVE Play, tras una alfombra roja por la que desfilarán muchos de los artistas que han dado vida a la música nacional en el último año.

RICHARD FORD

El escritor Richard Ford presenta su libro 'En palabras sencillas'

Barcelona (EFE).- El escritor norteamericano Richard Ford, uno de los más destacados de su generación, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, presenta su nuevo libro, 'En palabras sencillas'.

Se trata de un ensayo con componentes autobiográficos en el que entrelaza aspectos personales y políticos.

EL TIEMPO

Continuará el tiempo estable, con sol y temperaturas altas para la época del año

Madrid (EFE).- Este martes habrá tiempo estable generalizado en toda España, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas que continuarán con valores elevados para la época del año, sobre todo en el suroeste peninsular, zonas del Cantábrico y del archipiélago canario, donde se registrará calima que puede llegar al oeste de la península.

La dana que afectó estos últimos días al noroeste peninsular se irá alejando, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé nubes bajas en los litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares con probables brumas o nieblas costeras. Nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con algún probable chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central.

EFE

plv