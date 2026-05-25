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Fallece un joven de 18 años desaparecido en el río Saja, en Torrelavega (Cantabria)

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Santander, 25 may (EFE).- Un joven de 18 años ha fallecido este lunes tras desaparecer mientras se bañaba en la confluencia del río Saja Besaya, en Torrelavega (Cantabria).

El joven ha desaparecido en torno a las 20.00 horas mientras se bañaba detrás del edificio multiusos Sergio García, según informa el Ayuntamiento de Torrelavega, y los servicios de emergencia han localizado el cuerpo sin vida sobre las 22.15 horas.

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En el dispositivo han intervenido los Bomberos de Torrelavega, sanitarios del 061, Cruz Roja, la Policía Local y la Policía Nacional, así como el helicóptero del Gobierno de Cantabria. EFE

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