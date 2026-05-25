Espana agencias

Un estudio alerta de que la enfermedad hepática es ya una "crisis silenciosa" en Europa

Guardar
Google icon

Barcelona, 26 may (EFE).- La enfermedad hepática crónica se ha convertido en una "crisis prevenible" que afecta a millones de personas en Europa y que sigue infradiagnosticada y fuera de las grandes estrategias de salud pública, según una serie científica liderada por ISGlobal y publicada este martes en The Lancet Regional Health - Europe.

La enfermedad hepática crónica es una "condición silenciosa" que destruye el tejido sano del hígado de forma lenta y progresiva durante más de seis meses, sustituyéndolo por cicatrices duras que provocan la pérdida continua de las funciones del órgano.

PUBLICIDAD

El trabajo, coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) junto a más de 75 especialistas de 30 países, reclama precisamente integrar la salud hepática en las políticas europeas relacionadas con la obesidad, el alcohol, la alimentación o las enfermedades transmisibles.

La serie advierte de que la enfermedad hepática crónica ya es la segunda causa de años de vida laboral perdidos en Europa, solo por detrás de la cardiopatía isquémica, una enfermedad cardíaca.

PUBLICIDAD

En esta línea, también alerta del impacto creciente de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), que afecta a una de cada tres personas en la Unión Europea y el Reino Unido, y consiste en la acumulación de grasa en el hígado provocada por problemas metabólicos.

Además, el informe subraya que Europa mantiene las tasas más elevadas de consumo de alcohol del mundo y que esta combinación con la obesidad y otros factores de riesgo está impulsando el aumento de casos de cirrosis y cáncer de hígado.

El coordinador de la serie y jefe del grupo de salud pública y enfermedades hepáticas de ISGlobal, Jeffrey V. Lazarus, ha asegurado que Europa "no necesita una nueva advertencia" sobre el empeoramiento de estas patologías, sino "una manera distinta de responder".

"Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas o dietas poco saludables, estamos hablando, en esencia, del riesgo de enfermedad hepática", ha afirmado Lazarus, que también ha reclamado incorporar la evaluación de fibrosis hepática en la atención primaria.

Los investigadores alertan asimismo de que millones de personas siguen sin diagnosticar y sostienen que una detección más temprana mediante cribados y pruebas no invasivas "podría evitar" casos de fibrosis avanzada, cirrosis, cáncer hepático y muerte prematura.

La co-coordinadora de la serie, Elisa Pose, ha defendido la necesidad de abordar conjuntamente las causas metabólicas, víricas y relacionadas con el alcohol para diseñar estrategias coordinadas de prevención y atención sanitaria "libres de estigmas".

Por su parte, el también co-coordinador Paul Brennan ha criticado que durante años se haya responsabilizado únicamente a las personas afectadas en lugar de actuar sobre "las deficiencias y responsabilidades colectivas de gobiernos e instituciones".

Entre las principales recomendaciones, los autores plantean reforzar las políticas sobre alcohol, mejorar la vigilancia y detección precoz, facilitar el acceso a tratamientos y vincular la salud hepática a las estrategias de prevención de cáncer, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"

Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"

Hoy será noticia. Martes, 26 de mayo

Infobae

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa asturiana de Salinas

Infobae

Fallece un joven de 18 años desaparecido en el río Saja, en Torrelavega (Cantabria)

Infobae

Rosenqvist gana mayor premio en la historia de las 500 Millas: 4.34 millones de dólares

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales