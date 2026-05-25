Un estudio alerta de que la enfermedad hepática es ya una "crisis silenciosa" en Europa

Barcelona, 26 may (EFE).- La enfermedad hepática crónica se ha convertido en una "crisis prevenible" que afecta a millones de personas en Europa y que sigue infradiagnosticada y fuera de las grandes estrategias de salud pública, según una serie científica liderada por ISGlobal y publicada este martes en The Lancet Regional Health - Europe.

La enfermedad hepática crónica es una "condición silenciosa" que destruye el tejido sano del hígado de forma lenta y progresiva durante más de seis meses, sustituyéndolo por cicatrices duras que provocan la pérdida continua de las funciones del órgano.

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El trabajo, coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) junto a más de 75 especialistas de 30 países, reclama precisamente integrar la salud hepática en las políticas europeas relacionadas con la obesidad, el alcohol, la alimentación o las enfermedades transmisibles.

La serie advierte de que la enfermedad hepática crónica ya es la segunda causa de años de vida laboral perdidos en Europa, solo por detrás de la cardiopatía isquémica, una enfermedad cardíaca.

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En esta línea, también alerta del impacto creciente de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), que afecta a una de cada tres personas en la Unión Europea y el Reino Unido, y consiste en la acumulación de grasa en el hígado provocada por problemas metabólicos.

Además, el informe subraya que Europa mantiene las tasas más elevadas de consumo de alcohol del mundo y que esta combinación con la obesidad y otros factores de riesgo está impulsando el aumento de casos de cirrosis y cáncer de hígado.

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El coordinador de la serie y jefe del grupo de salud pública y enfermedades hepáticas de ISGlobal, Jeffrey V. Lazarus, ha asegurado que Europa "no necesita una nueva advertencia" sobre el empeoramiento de estas patologías, sino "una manera distinta de responder".

"Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas o dietas poco saludables, estamos hablando, en esencia, del riesgo de enfermedad hepática", ha afirmado Lazarus, que también ha reclamado incorporar la evaluación de fibrosis hepática en la atención primaria.

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Los investigadores alertan asimismo de que millones de personas siguen sin diagnosticar y sostienen que una detección más temprana mediante cribados y pruebas no invasivas "podría evitar" casos de fibrosis avanzada, cirrosis, cáncer hepático y muerte prematura.

La co-coordinadora de la serie, Elisa Pose, ha defendido la necesidad de abordar conjuntamente las causas metabólicas, víricas y relacionadas con el alcohol para diseñar estrategias coordinadas de prevención y atención sanitaria "libres de estigmas".

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Por su parte, el también co-coordinador Paul Brennan ha criticado que durante años se haya responsabilizado únicamente a las personas afectadas en lugar de actuar sobre "las deficiencias y responsabilidades colectivas de gobiernos e instituciones".

Entre las principales recomendaciones, los autores plantean reforzar las políticas sobre alcohol, mejorar la vigilancia y detección precoz, facilitar el acceso a tratamientos y vincular la salud hepática a las estrategias de prevención de cáncer, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. EFE

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