Espana agencias

Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"

Guardar
Google icon
Imagen Z3HTQXLDBFCSFGFOLPGFDC5OVI

El secretario de Comisiones Obreras (CCOO) cree que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero supone "una crisis institucional de calado", si bien ha apelado a la "contención".

En una entrevista en 'La noche en 24 horas', recogida por Europa Press, Sordo ha mostrado su "preocupación" por la investigación abierta contra el expresidente socialista.

PUBLICIDAD

"En mi opinión es una crisis institucional de calado, pero recomendaría cuanto menos una cierta prudencia a la hora de hacer análisis sobre un asunto tan complejo", ha manifestado el dirigente de CCOO, que ha insistido en la presunción de inocencia y en que "conviene esperar" a la investigación penal.

En este contexto, Sordo ha señalado que a nivel político "estamos en una situación delicada, con apoyos parlamentarios inciertos". Así, ha apuntado a la "derrota de la reducción de la jornada laboral en el Congreso". "Había una mayoría de investidura, pero no había una mayoría de carácter progresista para generar normas", ha argumentado.

PUBLICIDAD

A su juicio, esta situación "se compensaba con un buen desempeño de la economía española en términos de empleo, de generación de actividad, de transformación también del modelo económico".

No obstante, cree que el sumario de Zapatero sitúa al Gobierno "en una situación delicada". "Una imputación, una investigación a un presidente del Gobierno, más allá de cómo tenemos el país, es en sí una cuestión, una crisis institucional que merece un cierto reposo y una cierta prudencia", ha reiterado.

Preguntado por una posible desconfianza de la izquierda hacia la justicia, el secretario general de CCOO ha afirmado que "se han dado pasos muy delicados de cara a esa legitimidad de reconocimiento al papel de la justicia". "Es que no hay que ser un conspiranoico para pensar que de unos años a esta parte hay una serie de actuaciones judiciales que han pretendido o han conseguido mediatizar de manera decisiva la vida política en España", ha manifestado.

"No voy a decir que se ha prevaricado, pero que esa percepción la tiene una parte importante de España me parece que es evidente", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio alerta de que la enfermedad hepática es ya una "crisis silenciosa" en Europa

Infobae

Hoy será noticia. Martes, 26 de mayo

Infobae

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa asturiana de Salinas

Infobae

Fallece un joven de 18 años desaparecido en el río Saja, en Torrelavega (Cantabria)

Infobae

Rosenqvist gana mayor premio en la historia de las 500 Millas: 4.34 millones de dólares

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales