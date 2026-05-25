Buscan a un joven de 19 años desaparecido en la playa asturiana de Salinas

Oviedo, 25 may (EFE).- El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha un operativo para buscar a un joven de 19 años desaparecido en la playa de Salinas, en Castrillón (Asturias).

En el operativo participan Bomberos del SEPA, una unidad de drones y otra canina, así como un equipo de Cruz Roja.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19:46 horas de este lunes, ha detallado el SEPA.

En las llamadas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua, pero finalmente solo se desconocía el paradero de una de ellas, un varón de 19 años. EFE

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