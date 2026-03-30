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Carlos Cuerpo se declara de izquierdas aunque no aclara si se afiliará al PSOE

Durante una entrevista en radio, el responsable de Economía afirmó sentirse plenamente identificado con las políticas socialdemócratas impulsadas por el Ejecutivo y reiteró su compromiso con la gestión pública, evitando sin embargo confirmar una posible militancia política

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Durante la reciente entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, reconoció que la designación presidencial lo tomó con sorpresa, ya que suele pensarse que cuando un nombre aparece en los medios como posible candidato, las probabilidades de ser seleccionado disminuyen. No obstante, señaló que la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicarle la propuesta le produjo satisfacción y reafirmó su compromiso con el nuevo rol asumido.

Según publicó Europa Press, durante la conversación en la emisora radial, Cuerpo reafirmó su adhesión a la ideología de izquierdas y subrayó su total identificación con las políticas socialdemócratas impulsadas por el actual Ejecutivo. Al ser consultado explícitamente sobre la posibilidad de afiliarse al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el ministro evitó confirmarlo, limitándose a destacar que se siente “muy cómodo” con las políticas que aplica el Gobierno. En su argumentación, afirmó: “Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, declaró, sin especificar si contempla la afiliación partidista, pero remarcando su orientación política de izquierdas.

Durante la entrevista, según detalló Europa Press, el ministro abordó los comentarios recurrentes sobre su supuesto perfil principalmente técnico, más que político. Frente a este planteamiento, Cuerpo se cuestionó “qué significa tener perfil político” y manifestó que ejerce su responsabilidad “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, precisó que incorpora su propio enfoque para liderar negociaciones y dialogar con otros grupos parlamentarios y formaciones políticas, utilizando el diálogo y la disposición a cooperar.

El medio Europa Press también recogió que, respecto a la distinción entre lo técnico y lo político en su labor, Cuerpo defendió que ambas facetas resultan compatibles. Explicó que afronta las responsabilidades institucionales desde su experiencia y preparación, pero que también prioriza la relación con los actores políticos y parlamentarios en el ejercicio cotidiano, manteniendo una actitud abierta y basada en la colaboración.

En la misma línea, Cuerpo revalidó la confianza depositada en las medidas impulsadas desde el actual Gobierno bajo la orientación socialdemócrata. Expresó sentirse vinculado personalmente a la agenda de políticas públicas desarrolladas, enfatizando su dedicación a la gestión pública y evitando polemizar sobre futuras decisiones personales en torno a la militancia.

Europa Press reportó que la intervención del vicepresidente primero dejó sin respuesta definitiva la cuestión sobre una potencial afiliación al PSOE, aunque puso de manifiesto su plena integración en el proyecto gubernamental actual y su concordancia con las líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo.

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