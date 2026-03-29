Llega el horario de verano, un cambio cuestionado pero renovado un año más en la UE

Madrid, 29 mar (EFE).- El horario de verano comenzó en España esta madrugada, cuando a las 02.00 horas los relojes se adelantaron a las 03.00, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea acaba de renovar automáticamente hasta 2031.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia.

"El 2026 justo era una buena fecha (para revisarlo) porque se termina el actual periodo de 5 años. Aún así, esta renovación automática no implica que, si hay una decisión europea para terminar con el cambio de hora, se pueda luego revocar", explicó a EFE la subdirectora de la organización Time Use Initiative (TUI), Ariadna Güell.

El Parlamento Europeo votó en 2019 a favor de acabar con el cambio estacional. Pero "no hay consenso en el Consejo de la UE para eliminar el cambio horario, pese a que la ciudadanía lo reclama y el consenso científico es claro: el coste es elevado para la salud, el descanso y el bienestar general", admite Güell.

El Gobierno español es partidario de acabar con el cambio de hora estacional. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo en octubre, cuando se pasó al horario de invierno, que no le veía sentido y que la ciencia sostiene "que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos".

Desde el equinoccio de primavera (20 de marzo) la duración de los días va en aumento y llegará a su máximo el 21 de junio, con el solsticio de verano. Esa jornada tendrá 15 horas y 4 minutos de luz.

El cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por fatiga y falta de concentración. Los expertos recomiendan ajustar los horarios de sueño y comidas unos días antes, sobre todo en grupos como niños y ancianos.

El nuevo horario permanecerá vigente hasta el domingo 25 de octubre. EFE