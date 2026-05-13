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Aználcollar (Sevilla) despide al Cabrero en su capilla ardiente en el teatro municipal

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Aznalcóllar (Sevilla), 13 may (EFE).- El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) ha abierto a las 15.00 horas la capilla ardiente de José Domínguez Muñoz, el Cabrero, fallecido la pasada noche, por la que podrán pasar las personas que quieran despedirse de él hasta las 22.00 horas de este miércoles.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que la capilla ardiente se ha instalado en el Teatro Municipal Pepe Fernández, donde se vela a un cantaor que era "hijo ilustre" de Aznalcóllar, "y una de las figuras más importantes, auténticas y reconocidas del flamenco andaluz".

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"Su pérdida supone un enorme dolor para Aznalcóllar, para el mundo de la cultura y para varias generaciones de aficionados que encontraron en su voz un símbolo de libertad, verdad y compromiso social", indica el alcalde, Juan José Fernández, que considera que construyó una trayectoria artística única, "convirtiéndose en uno de los cantaores más admirados y carismáticos del flamenco contemporáneo".

Un artista reconocido por su defensa del flamenco "más puro" y por sus letras reivindicativas ligadas al mundo rural y a la justicia social, que "llevó el nombre del pueblo por toda España y numerosos escenarios internacionales, consolidándose como una referencia imprescindible del cante jondo".

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Desde el Ayuntamiento de Aznalcóllar se ha trasladado el pésame a familiares, amigos y seres queridos, "agradeciendo profundamente el legado humano, cultural y artístico que deja para siempre". EFE

fcs/vg/ram

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EFE

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