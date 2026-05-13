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Marlaska destaca la adaptación de la Guardia Civil "sin renunciar nunca a su identidad"

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Jaén, 13 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este miércoles la jura de bandera de los integrantes de la 131.ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén), donde ha destacado la capacidad de adaptación del cuerpo a contextos muy distintos “sin renunciar nunca a su identidad”.

Ha relatado que esa identidad está basada en valores “como el honor, la lealtad, la disciplina y el compañerismo, y también la profesionalidad, la eficacia y la cercanía a la sociedad”.

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En el aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se celebra hoy, el ministro ha recordado a los alumnos que recogen el legado de quienes les precedieron “con la responsabilidad de preservarlo, actualizarlo y fortalecerlo” con el trabajo diario.

Marlaska se ha referido expresamente a la memoria de los tres guardias civiles fallecidos en acto de servicio en los últimos días, “que se suman a tantos y tantos compañeros caídos en la dilatada historia del cuerpo, tragedias que nos golpean y que nos causan un profundo dolor”, ha añadido.

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Grande-Marlaska ha mencionado también la presencia femenina en la promoción, que con 846 guardias alumnas es la mayor incorporación de mujeres en números absolutos en la historia de la academia. “Sois el reflejo del avance hacia una Guardia Civil más igualitaria, diversa y representativa de la sociedad a la que presta servicio, una sociedad comprometida en firme con la igualdad real y efectiva”, ha subrayado.

Durante el acto, el ministro ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, entre otras autoridades.

El total de la 131ª promoción está integrada por 2.882 futuros guardias -2.036 hombres y 846 mujeres-, de los cuales hoy han jurado bandera 2.188 guardias alumnos (1.403 hombres y 785 mujeres), puesto que el resto ya lo había hecho con anterioridad por haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas.

El alumnado tiene una edad media de 28 años. El 29,35 % son mujeres. De todos los integrantes, un 34,04 % tiene titulación universitaria: Criminología, Derecho, Magisterio de Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Administración y Dirección de Empresas son las más habituales. Entre todos ellos destacan cinco doctorados.

Más de la mitad del alumnado procede de tres comunidades autónomas: Andalucía (32,89 %), la Comunidad de Madrid (11,38 %) y la Comunitat Valenciana (9,51%).

De los 2.882 futuros guardias civiles, 97 han nacido en otro país. Destacan Rumanía (18), Lituania (13) y Colombia (12). También hay guardias procedentes de Argentina, Marruecos, Bulgaria, China y Ecuador, entre otros. EFE

gd/vg/ram

(foto)

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EFE

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