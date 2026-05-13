Espana agencias

Rueda se ratifica en reconocer la gestión de Gobierno ante el brote de hantavirus

Guardar
Google icon

Vigo, 13 may (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha ratificado este miércoles en sus declaraciones del lunes, en las que elogió la gestión de la crisis del hantavirus por parte del Gobierno central y ha ensalzado la libertad que en el Partido Popular tienen sus miembros para expresar libremente su opinión.

“Yo di mi opinión, como intento hacer siempre hacerlo desde la objetividad”, ha dicho Rueda cuando se le ha preguntado en un acto en Ponteareas (Pontevedra) si se reafirmaba en lo que dijo el lunes, cuando habló de una intervención “decidida” y “necesaria” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

“También es cierto que dije que qué pena que en otras ocasiones, donde también hubiera sido muy necesaria la intervención del Gobierno, no la tuvimos o la tuvimos muy tarde y tras haberla esperado y solicitado muchas veces, pero en esta ocasión creo que era algo que había que hacer a nivel nacional, y se realizó y por tanto creo que con toda naturalidad, cuando es así, hay que decirlo”, ha añadido.

Ante la sorpresa de su opinión discrepante con el grueso del partido, Rueda ha defendido que "contrariamente a lo que piensan algunos" que debe de ser que "reciben instrucciones de sus jefes políticos", en el PP tienen "mucha coordinación, pero también, faltaría más, libertad para expresar" sus propias opiniones.

PUBLICIDAD

El dirigente autonómico ha afirmado, además, que habla con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en multitud de ocasiones pero que no han intercambiado opiniones respecto a la crisis del hantavirus. EFE

1011804

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

Infobae

Marlaska destaca la adaptación de la Guardia Civil "sin renunciar nunca a su identidad"

Infobae

Aználcollar (Sevilla) despide al Cabrero en su capilla ardiente en el teatro municipal

Infobae

Ganador de 3 Goyas restaura un vídeo usado como prueba en un juicio por asesinato machista

Infobae

Fiscalía pide 27 años para un mosso por engañar a una mujer con discapacidad para violarla

Fiscalía pide 27 años para un mosso por engañar a una mujer con discapacidad para violarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

Abuchean a Marlaska mientras recordaba a los guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha: “Yo también estoy dolido, estoy rabioso”

Más de 1.700 personas confinadas en un crucero en Burdeos (Francia) por un posible brote de norovirus tras la muerte de un pasajero

Un billete único en una página web: el plan de Bruselas para reservar viajes en tren por Europa “en cuestión de minutos”

ECONOMÍA

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Los trabajadores recortan en comida, calefacción, ocio y ahorro para llegar a fin de mes, pero uno de cada tres sigue teniendo dificultades

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

DEPORTES

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’