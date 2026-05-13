Rueda se ratifica en reconocer la gestión de Gobierno ante el brote de hantavirus

Vigo, 13 may (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha ratificado este miércoles en sus declaraciones del lunes, en las que elogió la gestión de la crisis del hantavirus por parte del Gobierno central y ha ensalzado la libertad que en el Partido Popular tienen sus miembros para expresar libremente su opinión.

“Yo di mi opinión, como intento hacer siempre hacerlo desde la objetividad”, ha dicho Rueda cuando se le ha preguntado en un acto en Ponteareas (Pontevedra) si se reafirmaba en lo que dijo el lunes, cuando habló de una intervención “decidida” y “necesaria” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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“También es cierto que dije que qué pena que en otras ocasiones, donde también hubiera sido muy necesaria la intervención del Gobierno, no la tuvimos o la tuvimos muy tarde y tras haberla esperado y solicitado muchas veces, pero en esta ocasión creo que era algo que había que hacer a nivel nacional, y se realizó y por tanto creo que con toda naturalidad, cuando es así, hay que decirlo”, ha añadido.

Ante la sorpresa de su opinión discrepante con el grueso del partido, Rueda ha defendido que "contrariamente a lo que piensan algunos" que debe de ser que "reciben instrucciones de sus jefes políticos", en el PP tienen "mucha coordinación, pero también, faltaría más, libertad para expresar" sus propias opiniones.

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El dirigente autonómico ha afirmado, además, que habla con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en multitud de ocasiones pero que no han intercambiado opiniones respecto a la crisis del hantavirus. EFE

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