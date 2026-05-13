Ganador de 3 Goyas restaura un vídeo usado como prueba en un juicio por asesinato machista

Madrid, 13 may (EFE).- Un técnico de cine ganador de tres premios Goya y que trabajó con directores como Pedro Almodóvar e Icíar Bollaín ha restaurado, a petición del abogado de un acusado de asesinar a su pareja, el sonido del vídeo que muestra cómo la arrastra con su coche, para que el jurado pueda escuchar lo que dijo ella instantes antes de salir despedida.

La Audiencia Provincial de Madrid ha finalizado este miércoles el juicio con jurado a Yeunel C.F., para el que la Fiscalía pide 28 años de prisión: tres por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M. y 25 años por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024 con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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Además, las acusaciones solicitan que cuando haya cumplido un tercio de su condena sea expulsado a la República Dominicana, su país de origen.

El técnico de sonido Pelayo Gutiérrez, galardonado con tres premios Goya y con experiencia con directores como Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín y Fernando Trueba, ha sido requerido por el letrado de la defensa para que recuperase el sonido del vídeo grabado por una vecina sobre los hechos que se juzgan, en el que inicialmente no se oía bien la escena.

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El experto en cine ha acudido a la Sala de vistas de la audiencia madrileña y ha proyectado el vídeo con el audio restaurado "como se haría con una película antigua".

Así se escucha a la víctima, que tiene las manos apoyadas sobre el capó del coche, pedir a Yeunel insistentemente que pare el vehículo: "Apágalo".

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Tras esto, el acusado abre la puerta e invita a María a entrar, momento en el que arranca con violencia y ella queda colgada de la puerta, tras lo que maniobra hacia la acera a gran velocidad, da un volantazo y ella sale despedida.

La madre de la víctima ha tenido que salir de la Sala al contemplar el vídeo, en el que se ve cómo ella queda tendida inmóvil en el pavimento y él reemprende la marcha sin auxiliarla.

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A continuación, la fiscal ha expuesto sus conclusiones definitivas, señalando que el maltrato psíquico es "aún más grave" que el físico por las consecuencias que genera, y que María era víctima de ambos.

"Este caso nos muestra el ciclo de la violencia", un patrón que se repite en algunos casos de violencia machista y que se compone de tres fases: la acumulación de tensión, la agresión y por último el arrepentimiento del agresor, que manipula emocionalmente a la víctima hasta que "piensa que es culpa suya y lo normaliza".

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María vivía en un "clima de miedo", ya que fue aislándose de su familia y amigos. Además, añade la fiscal, el acusado la "utilizaba" económicamente para mantener a su expareja, con la que mantenía una relación simultánea.

Incluso, ha destacado, la víctima tenía que comunicarse con sus amigas con la cuenta de TikTok de su hija porque él le controlaba el teléfono, e incluso llegó a obligarla a abortar tres veces y a hacer viajes para transportar droga.

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"Cómo iba a esperar que la engañase, si le quería", ha sostenido para argumentar que concurre alevosía porque él contempló la posibilidad de que María muriese: "Colgada de la puerta estaba indefensa y a merced de él", ha añadido.

A esta petición se han adscrito tanto la acusación popular, que ejerce la Comunidad de Madrid al tratarse de un caso de violencia machista, y la acusación particular, que representa a la familia de la víctima.

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Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la absolución porque se trata de "un accidente" o, subsidiariamente, un año de prisión por homicidio imprudente.

Durante su informe, este letrado ha afirmado que en España "los hombres no tienen presunción de inocencia": "Como eres mujer y tienes doble protección ante mínima sospecha... pues culpable".

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Ahora el tribunal entregará al jurado el objeto del veredicto para que delibere. EFE