Espana agencias

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

Guardar
Google icon

Málaga, 13 may (EFE).- El hombre condenado a 24 años de prisión por matar a Paula, su exnovia y madre de su hijo en Torremolinos (Málaga) en 2023, ha reconocido por primera vez desde su arresto ese mismo año que previamente, en 2014, mató y emparedó a su anterior pareja, Sibora, de 22 años, en este municipio.

El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, siempre admitió haber matado a Paula, de 28 años, aunque sobre el crimen de la joven italoalbanesa Sibora Gagani solo reconocía que la había emparedado. Negaba su muerte y afirmaba que "era un asunto bastante mas complejo".

PUBLICIDAD

Durante toda la instrucción del caso no solo negó ser el autor del crimen sino que llegó a afirmar que la Policía mentía y le había "vendido", versión que nunca creyeron los investigadores ni la Fiscalía, que pide que sea condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

Marco R. será juzgado por un jurado popular por el asesinato de Sibora, en un procedimiento diferente al que se llevó por la muerte de su expareja Paula.

PUBLICIDAD

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, el procesado reconoce por primera vez que la mató en el interior del domicilio en el que vivían y admite la ocultación del cadáver. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marlaska destaca la adaptación de la Guardia Civil "sin renunciar nunca a su identidad"

Infobae

Rueda se ratifica en reconocer la gestión de Gobierno ante el brote de hantavirus

Infobae

Aználcollar (Sevilla) despide al Cabrero en su capilla ardiente en el teatro municipal

Infobae

Ganador de 3 Goyas restaura un vídeo usado como prueba en un juicio por asesinato machista

Infobae

Fiscalía pide 27 años para un mosso por engañar a una mujer con discapacidad para violarla

Fiscalía pide 27 años para un mosso por engañar a una mujer con discapacidad para violarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

Abuchean a Marlaska mientras recordaba a los guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha: “Yo también estoy dolido, estoy rabioso”

Más de 1.700 personas confinadas en un crucero en Burdeos (Francia) por un posible brote de norovirus tras la muerte de un pasajero

Un billete único en una página web: el plan de Bruselas para reservar viajes en tren por Europa “en cuestión de minutos”

ECONOMÍA

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Los trabajadores recortan en comida, calefacción, ocio y ahorro para llegar a fin de mes, pero uno de cada tres sigue teniendo dificultades

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

DEPORTES

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’