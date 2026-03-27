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El argentino Panichelli, goleador de la liga francesa, fuera del mundial por una lesión

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo francés y lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026, según informaron este viernes a EFE fuentes de la Albiceleste.

El atacante de 23 años, que lleva anotados 16 goles en 27 partidos con su club en la actual temporada de la liga francesa, será sometido a estudios complementarios para determinar el tiempo de recuperación, que inicialmente se prevé que sea de unos seis meses.

Ante esto, Panichelli se perdería no solo el mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio sino también la recta final de la liga francesa, en la que el Estrasburgo lucha por un lugar en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

La lesión del delantero, surgido de la cantera de River Plate y que pasó por el Deportivo Alavés y el Mirandés en España, se produjo durante la práctica de este jueves en el predio Lionel Andrés Messi, en las afueras de Buenos Aires.

La citación en el último momento por parte del entrenador Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia marcó la primera convocatoria de Panichelli para el seleccionado argentino, donde se disponía a pelear por un lugar en la lista mundialista como alternativa de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Debido a esta lesión, el técnico cuenta con una alternativa menos en ataque y podría optar por José López, que ha integrado las últimas convocatorias debido a su buen presente en el Palmeiras.

El vigente campeón mundial y bicampeón de América integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City. EFE

(foto)

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