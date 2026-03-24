Yolanda Díaz aboga por la unidad de las izquierdas en Andalucía y apela a la "responsabilidad política"

La postura de Yolanda Díaz ante las próximas elecciones andaluzas incorpora una reflexión sobre la gestión política reciente en la comunidad autónoma, al señalar, durante una entrevista en ‘Hora 25’ de Cadena SER, su intención de contribuir a que Andalucía esté liderada por fuerzas progresistas. De acuerdo con lo publicado por este medio, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social argumentó que existen pocas diferencias sustantivas entre las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), motivo por el cual insistió en priorizar la unidad y la responsabilidad política en el actual escenario preelectoral. La dirigente de Sumar transmitió que ve indispensable que estos partidos dejen a un lado posibles matices y avancen juntos hacia las urnas el 17 de mayo.

Según consignó la Cadena SER, Díaz manifestó que el momento reclama un esfuerzo colectivo de las fuerzas progresistas en Andalucía al declarar: “Creo que el sentido común de las gentes progresistas de nuestro país es que caminemos juntas”, subrayando que “es la obligación que tenemos para nuestro país”. Argumentó que las posibles diferencias que puedan existir entre estos partidos no representan impedimentos insalvables, pues el diálogo y la voluntad política permiten alcanzar consensos. En ese sentido, Díaz expresó: “En política se puede conseguir todo lo que uno quiera. Lo que hay es que tener voluntad política. Ya está”. La ministra de Trabajo remarcó que la necesidad de acuerdo responde tanto a la coyuntura local como a un contexto nacional donde las divisiones internas pueden tener consecuencias relevantes para la configuración de los gobiernos regionales y el equilibrio en el Congreso de los Diputados.

Además, la Cadena SER reportó que Yolanda Díaz valoró al actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, como “un gran adversario”. Pese a esta valoración, la líder de Sumar criticó la gestión sanitaria de Moreno, recordando episodios como la crisis de los cribados de salud. Para Díaz, la confrontación política debe enfrentarse con claridad y posicionamientos directos frente a los principales rivales. Así, expresó su preferencia porque “una comunidad autónoma importante para este país estuviera gobernada por las formaciones progresistas”. La implicación personal de la ministra en la campaña busca, según sus propias palabras, “contribuir humildemente” en favor de una alternativa progresista en Andalucía.

Durante la mencionada entrevista, reseñada por la Cadena SER, Yolanda Díaz fue consultada acerca de su decisión de no repetir como candidata en las elecciones generales. Díaz sostuvo que esta resolución se tomó “hace un año” y aclaró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía sus intenciones con antelación. La ministra evitó detallar el contenido de las conversaciones con Sánchez, pero insistió en que su renuncia a liderar listas generales estaba definida desde mucho antes de hacerse pública. Esta afirmación arroja luz sobre la estabilidad y la previsión de su decisión, alejando interpretaciones sobre crisis internas o cambios de última hora dentro de Sumar.

Al ser cuestionada por posibles arrepentimientos sobre su liderazgo al frente de Sumar, Díaz defendió su trayectoria personal al asegurar que nunca tuvo el objetivo de convertirse en “la dirigente de nada”. Reconoció la importancia de los partidos y su funcionamiento, aunque declaró que estas dinámicas no le resultan estimulantes y que no siente apego por el poder ni por las posiciones de dirección política. Según la información recogida por la Cadena SER, Díaz centró el cierre de su intervención en el compromiso de cumplir su mandato como ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura. Posteriormente, reiteró su intención de retornar a la vida privada y descartó cualquier aspiración a seguir en primera línea política, explicando: “Esté donde esté fuera de la política lo que voy a hacer es trabajar por que el país no esté gobernado por la derecha o la extrema derecha. (...) Voy a volver a mi vida privada y me voy a dedicar a ella rotundamente”.

El medio Cadena SER detalló cómo la figura de Yolanda Díaz interviene en el debate sobre la articulación de la izquierda en Andalucía, propiciando una llamada a la responsabilidad común para maximizar las opciones en la contienda electoral frente a la consolidación del Partido Popular en la región. Díaz volvió a advertir del impacto de la fragmentación en los resultados y sugirió que la ventana de oportunidad para negociar acuerdos continúa abierta. La candidata trasladó que la ciudadanía progresista requiere certezas y una propuesta conjunta consistente, mientras que la reiteración de protagonismos personales puede derivar en nuevos periodos de predominio conservador. De acuerdo con la Cadena SER, la líder de Sumar planea mantener su agenda institucional y política hasta agotar su responsabilidad en el Ejecutivo, remarcando su prioridad en fortalecer el proyecto progresista, tanto en Andalucía como en el resto del país.