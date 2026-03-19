Los discos de la semana: BTS paraliza el mundo con su álbum de retorno cuatro años después

Madrid, 19 mar (EFE).- La banda de K-Pop más exitosa de todos los tiempos y una de las "boy bands" con mayor pegada de la historia de la música global da otro paso más en su retorno con el lanzamiento de su primer álbum en cuatro años, en una semana que además trae de vuelta a Ana Torroja y Antonio Carmona tras dos largos paréntesis.

El parón al que se vio forzado este septeto para que sus miembros cumplieran con el servicio militar obligatorio de su país ya es historia y, a las puertas de una gira igualmente muy esperada, lanzan un trabajo que en su título alude a una canción de Corea del Sur que está considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Nunca antes la artista española se había implicado de una manera tan directa en la composición de todas las canciones de un álbum. El resultado es su trabajo "más personal" e introspectivo, con temas como 'La maleta', en la que habla sobre el final de Mecano.

El Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, conocido por su recuperación del folk nacional a lomos de formas y ritmos contemporáneos, completa la trilogía tras 'Manual de cortejo' (2019) y 'Manual de romería' (2023), aquí con curiosas colaboraciones como la que le une a Massiel en 'Un mundo feliz'.

Aunque calificaron de "tontirrock" lo que hacían cuando publicaron hace cinco años su primer álbum, lo de Magüi, Sandra, Raquel y Juls se ha vuelto uno de los proyectos más sólidos de la actualidad. El cuarteto con base en Madrid lanza su tercer disco, con 10 canciones para reírse una vez más de la condición humana y la cotidianeidad.

Primer disco en solitario en 9 años, un lapso en el que Ketama volvió a la actividad, él sufrió su mayor susto médico y, después, su reivindicación de la mano de C Tangana. Precisamente de allí saca la energía con la que ha creado este "viaje" que reivindica al pueblo gitano y reúne influencias de distintas tradiciones musicales (ritmos latinos, ecos africanos y destellos de jazz) con flamenco.

Diez canciones que "parten bastante del desconcierto y la rabia que genera vivir en un mundo que parece empujarnos justo hacia donde no queremos ir". Así se presenta el séptimo disco del trío barcelonés, rebelándose contra esa sensación con canciones eufóricas, como un grito colectivo preñado de rock con su vibra "vintage".

Conocido anteriormente como Oddliquor, este músico de Parla (Madrid) inicia nueva etapa tras haber colaborado con artistas como J Balvin, Judeline, Ca7riel, Maikel Delacalle. El cambio de denominación viene acompañado de un nuevo sonido muy actual, con canciones que abrazan influencias diversas como "r&b", hip hop, electrónica y folk.

El exvocalista de DVicio continúa reafirmando su carrera en solitario con un segundo álbum, en el que considera uno de sus mejores momentos creativos y con canciones de pop raudo y directo como 'Mesita de noche', "con la energía de un viernes por la noche" y la producción de Pablo Cebrián.

Tras su intento de llegar al altavoz de Benidorm Fest 2026 y después de casi una década lanzando música, este odontólogo leonés publica por fin su primer álbum de larga duración con canciones de pop optimistas y románticas, entre ellas el préstamo de Carlos Goñi del clásico 'El roce de tu piel'.

La banda británica alcanza con su octavo álbum de estudio, con 16 temas y 73 minutos, una duración extensísima para los tiempos que corren. No solo es su disco más largo, también el más orientado al baile desde 'Light & Magic' (2002), pero en una versión "más elegante, romántica, urgente y psíquica", dice su oficina.

Sexto disco de estudio para la estrella del 'country' estadounidense, que aquí profundiza aún más en su vida tras los focos e incluye canciones como 'Back in the saddle', que llegó al número 1 en la lista de este género en EE.UU.

La banda aspira con este tercer trabajo de diez temas a consolidarse como abanderada del rock urbano nacional. Dentro, "amor, heridas, decisiones, errores y victorias" que construyen su historia personal, fieles a su esencia de "rock and roll cuidado y directo", entre el rock más clásico y "la sensibilidad del pop más actual".

Pop inmediato, con la urgencia del punk, ácido e irónico. Eso es lo que ofrece el gallego Héctor Rodríguez en las seis canciones que difícilmente pasan inadvertidas de este EP, especialmente 'Me tiré a un facha', y que cuentan con colaboraciones de Platerías, Ash Diz y Jagoba. EFE