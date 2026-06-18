Viernes, 19 de junio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- BRASIL-HAITÍ. Redacción Deportes. Tras empatar 1-1 en su debut frente a la de Marruecos, la pentacampeona Brasil se enfrenta (02.30 CET/00.30 GMT del sábado) a la selección Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en busca de su primera victoria en el Mundial 2026.

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- ESCOCIA-MARRUECOS. Redacción Deportes. Inesperada líder del Grupo C del Mundial 2026 tras ganar en el debut a la de Haití por 1-0, la selección de Escocia (00.00 CET del sábado/22.00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, a la potente Marruecos, que en su primer partido empató con Brasil.

- ESTADOS UNIDOS-AUSTRALIA. Redacción Deportes. La selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas del Mundial y que en el debut goleó 4-1 a Paraguay, se enfrenta en el Lumen Field de Seattle a la de Australia, que arrancó en el torneo con victoria 2-0 ante Turquía.

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- TURQUÍA-PARAGUAY. Redacción Deportes. Las selecciones de Turquía y Paraguay, derrotadas en el debut por las de Australia y Estados Unidos, se enfrentan (05.00 CET/03.00 GMT del sábado) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en pos de sus primeros puntos en el Mundial 2026.

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. Además, previas de los partidos del sábado: Alemania-Costa de Marfil, Ecuador-Curazao, Países Bajos-Suecia y Túnez-Japón, y actualidad del resto de selecciones.

- Chattanooga (EEUU). La selección española sigue preparándose en su campo base de la Baylor School de Chattanooga para su segundo compromiso en el Mundial 2026, el domingo en Atlanta frente de Arabia Saudí. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa y atención a medios a las 18.45. Viaja a Atlanta a las 00.00 CET. Información de Óscar Maya Belchí.

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- Ciudad de México. Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza.

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- Seúl. Miles de aficionados se reúnen en el centro de Seúl para ver en pantallas gigantes el partido de la Copa Mundial entre Corea del Sur y México, el segundo de la fase de grupos, después de la congregación de unas 16.000 personas en el debut de la selección surcoreana.

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- Puerto Príncipe. Los aficionados haitianos asisten este desde un país golpeado por la violencia y una grave crisis económica al partido de su selección en el Mundial 2026 contra Brasil, un sueño para aquellos que siempre han seguido a la canarinha en los torneos mundialistas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Brasilia. Los aficionados brasileños siguen por televisión el partido Brasil-Haití, en medio de una gran expectación por ver la evolución de su selección en la segunda cita de la Canarinha en el Mundial de 2026.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- Miami (EE.UU.). Miami se transforma en el epicentro mundialista con puntos de encuentro para ver los partidos para todos los gustos; desde un ambiente exclusivo y lujoso hasta los más apasionados y tradicionales de las comunidades de México, España o Brasil en sedes icónicas como 'Fogo de Chão'.

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- Houston (EE.UU.). Mercadotecnia de emboscada: Aprovechar un evento de masas para impactar y generar viralidad. Es lo que hizo Levi'S en el Mundial, cuando su logo en el Levi's Stadium fue tapado por las restricciones comerciales de la FIFA. Pero su silueta oculta sigue siendo muy reconocible y la marca lo aprovecha como un escaparate global. Por Andrea Montolivo. INDUSTRIA DEL DEPORTE

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- Madrid. Los jóvenes siguen conectándose a las grandes citas futbolísticas, como demuestran las audiencias del Mundial de fútbol, pero lo hacen de una forma muy distinta a la de generaciones anteriores: con el partido en la tele y el móvil en la mano comentando jugadas por WhatsApp, siguiendo reacciones en redes sociales o interactuando con creadores de contenido.

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CICLISMO VUELTA A SUIZA

Redacción Deportes. La tercera de la cinco etapas de la 89ª Vuelta a Suiza, que lidera con autoridad desde el primer día el esloveno Tadej Pogacar, se disputa este viernes sobre 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz, con dos puertos de primera categoría en la primera mitad de la jornada.

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CICLISMO VOLTA A CATALUÑA FEMENINA

Barcelona. La ilusión por ganar en su tierra, Cataluña, de Paula Blasi (UAE), gran sensación de la temporada, y la experiencia de la neerlandesa Marianne Vos se citan, a partir de este viernes y hasta el próximo domingo, en la tercera edición de la Volta ciclista a Cataluña femenina.

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MOTOCICLISMO G.P. REP. CHECA

Redacción Deportes. El Gran Premio de la República Checa, novena prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, empieza este viernes con los primeros entrenamientos libres de la tres categirìas, MotoGP, Moto2 y Moto3, en el circuito de Brno.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Liga Diamante. Reunión de Doha.

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BALONCESTO

- Previa del segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Barça.

- Bundesliga alemana. Final, cuarto partido: Alba Berlín-Bayern Múnich (20.30).

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CICLISMO

- Vuelta a Suiza (hasta 21).

- Volta a Cataluña femenina (hasta 21).

- Vuelta a Suiza femenina (hasta 21).

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Estados Unidos-Australia (21.00 CET/19.00 GMT, en Seattle), Escocia-Marruecos (00.00 CET/22.00 GMT, en Foxborough), Brasil-Haití (02.30 CET/00.30, en Filadelfia), Turquía-Paraguay (05.00 CET/03:00 GMT, en Santa Clara, California),

. Previas de los partidos del sábado: Alemania-Costa de Marfil, Ecuador-Curazao, Países Bajos-Suecia y Túnez-Japón.

- Chattanooga (EE.UU). España. Entrenamiento cerrado a las 11.00 en el campo base de la Baylor School de Chattanooga. Rueda de prensa y atención a medios a las 18.45. Viaje a Atlanta a las 00.00.

- Seúl. Miles de aficionados se reúnen en el centro de Seúl para ver en pantallas gigantes el partido de la Copa Mundial entre Corea del Sur y México. (Foto) (Vídeo)

- Brasilia. Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Haití, segunda cita de la Canarinha en el Mundial de 2026. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Puerto Príncipe. Los aficionados haitianos asisten este viernes desde un país golpeado por la violencia y una grave crisis económica al partido de su selección en el Mundial 2026 contra Brasil. (FOTO) (VÏDEO)

- Ciudad de México. La comunidad haitiana en Tapachula, en el sur de México, sigue a su selección, que este viernes se enfrenta a Brasil, desde un país que para muchos comenzó como tránsito y terminó siendo destino. (FOTO) (VIDEO)

- Miami. (EE.UU). Miami se transforma en el epicentro mundialista con ‘watch parties’ para todos los gustos. (FOTO) (VÍDEO)

- Ciudad de México. Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza. (FOTO) (VÍDEO)

- Madrid. Los jóvenes siguen conectándose a las grandes citas futbolísticas, como demuestran las audiencias del Mundial de fútbol, pero lo hacen de una forma muy distinta a la de generaciones anteriores. (FOTO)

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- Previa del partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera División Almería-Málaga.

. Ruedas de prensa de los entrenadores del Málaga, Juanfran Funes (12.30), y del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (17.00). (FOTO) (VÍDEO)

- Primera RFEF. Finales de ascenso a Segunda, vuelta: Sabadell-Zamora (21.00).

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FÚTBOL SALA

- La selección española de fútbol sala, vigente campeona de Europa, conoce este viernes a sus primeros rivales en el camino hacia el Mundial de 2028 durante el sorteo de la ronda principal de la fase de clasificación europea (12.00. Sede de la UEFA en Nyon, Suiza).

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GOLF

- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Segunda jornada.

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HOCKEY PATINES

- Crónica del tercer partido de la final por el título de la OK Liga en el que se miden el Liceo y el Igualada (19.00. Pabellón de Les Comes).

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (09.00 a 16.00) del Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

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TENIS

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) (FOTO) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín (FOTO) y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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VOLEIBOL

- Liga Europea masculina Georgia-España, en Tiflis (14.00 CET).

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