España Deportes

Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool de Iraola

El conjunto inglés ficha por 40 millones de euros al delantero español procedente de Osasuna

Guardar
Google icon
El delantero de la selección española Víctor Muñoz celebra su gol con España. EFE/Andreu Esteban
El delantero de la selección española Víctor Muñoz celebra su gol con España. EFE/Andreu Esteban

Ya es oficial, Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool después de que los ‘red’ pagaran los 40M de euros de su cláusula de rescisión. El delantero español de 22 años formará parte de la plantilla del equipo inglés que lidera su nuevo técnico, Andoni Iraola.

El Newcastle quería a Víctor Muñoz desde el mercado de invierno y estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, pero en el último momento el Liverpool se ha adelantado y ha fichado al delantero por las próximas seis temporadas.

PUBLICIDAD

Un negocio redondo para el Osasuna que firmó al catalán por cinco millones de euros y que se llevará 20 por él, ya que posee la mitad de los derechos económicos del jugador en virtud del acuerdo de traspaso con su anterior equipo, el Real Madrid. El delantero formó parte de la cantera del club blanco y, por eso, se llevará la otra mitad del acuerdo.

De Osasuna al Mundial con España

La temporada de Víctor Muñoz en Osasuna se podría definir como llegar y besar el santo. El catalán llegó en 2025 procedente del filial del Real Madrid y compitiendo en Primera Federación, aunque debutó con el primer equipo blanco ante el FC Barcelona el 11 de mayo de ese mismo año.

PUBLICIDAD

Su paso como rojillo le sirvió para afianzarse en Primera División y abrirse las puertas de la selección española. La temporada la finalizó con siete goles y cinco asistencias, siendo elegido mejor jugador sub 23 de LaLiga dos veces.

Víctor Muñoz con Osasuna. Europa Press
Víctor Muñoz con Osasuna. Europa Press

Antes de dar el salto a la máxima categoría, pasó cuatro temporadas en La Fábrica y Carlo Ancelotti le hizo debutar en mitad del último Clásico de las 2024/2025, que perdió el conjunto blanco 4-3 en el Estadio Olímpico.

Además de pasar por las categorías inferiores del Real Madrid, también tiene pasado azulgrana y es que formó parte de la cantera del FC Barcelona durante los años 2014 y 2017. Después se fue al CF Damm y en 2021, se mudó a Madrid para intentar cumplir un sueño.

Su capacidad desequilibradora y veloz le permitieron lograr la internacionalidad con España, debutando ante Serbia en el Estadio de La Cerámica y marcando un gol que quedó para el recuerdo. Todo ello, le llevó a ser convocado con la selección para el Mundial 2026 y tener la oportunidad de competir por la banda izquierda junto con Nico Williams.

Tras un debut decepcionante contra Cabo Verde, te detallamos la agenda completa de la Selección Española de fútbol. Descubre los horarios de entrenamientos, ruedas de prensa y viajes de cara a su próximo partido.

Aún no ha podido debutar en el Mundial 2026 y la intención de Luis de la Fuente es que sea un jugador revulsivo para el último tercio de los partidos. Sin embargo, con la primera muestra que dio la selección española ante Cabo Verde, puede ser una gran alternativa en la titularidad.

Un Liverpool con toque español

El fichaje de Víctor Muñoz por el Liverpool tiene mucho que ver con el nombre que liderará el banquillo esta próxima temporada: Andoni Iraola. El vasco firmó con los ‘red’ para tomar las riendas de equipo tras la marcha de Arne Slot.

El entrenador logró meter al Bournemouth a Europa League y, a pesar de sonar para otros equipos como Chelsea, Crystal Palace, Milan o Bayer Leverkusen, firmó por el Liverpool para las próximas dos temporadas.

Un equipo con necesidad de ambición y de volver a ser ese equipo de 2024, que tras la marcha de su leyenda Mohamed Salah necesita un perfil veloz y con calidad en la delantera. Por ello, Víctor Muñoz es el elegido.

Temas Relacionados

OsasunaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: arranca el segundo partido de los suizos y bosnios

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones del grupo B del viejo continente

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: arranca el segundo partido de los suizos y bosnios

Sadilek adelanta a los checos con un gol tempranero y Mokoena frustra su victoria con un penalti: goles y resumen del partido entre República Checa y Sudáfrica, en vídeo

Ni los checos ni los sudafricanos fueron capaces de sumar los tres puntos en su segundo duelo mundialista

Sadilek adelanta a los checos con un gol tempranero y Mokoena frustra su victoria con un penalti: goles y resumen del partido entre República Checa y Sudáfrica, en vídeo

Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Rieder es el jugador elegido por el selección suizo para afrontar el segundo duelo en mundialista

Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

Sergej Barbarez ha elegido a los 11 futbolistas para enfrentarse a Suiza

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

El defensa es una de las mayores leyendas de la historia de su selección

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

Zapatero niega haber creado una sociedad offshore en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra: “Se dice que yo di directrices, pero es que no sé ni lo que es”

El audio de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

ECONOMÍA

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: arranca el segundo partido de los suizos y bosnios

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: arranca el segundo partido de los suizos y bosnios

Sadilek adelanta a los checos con un gol tempranero y Mokoena frustra su victoria con un penalti: goles y resumen del partido entre República Checa y Sudáfrica, en vídeo

Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio