Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool de Iraola

El delantero de la selección española Víctor Muñoz celebra su gol con España. EFE/Andreu Esteban

Ya es oficial, Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool después de que los ‘red’ pagaran los 40M de euros de su cláusula de rescisión. El delantero español de 22 años formará parte de la plantilla del equipo inglés que lidera su nuevo técnico, Andoni Iraola.

El Newcastle quería a Víctor Muñoz desde el mercado de invierno y estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, pero en el último momento el Liverpool se ha adelantado y ha fichado al delantero por las próximas seis temporadas.

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Un negocio redondo para el Osasuna que firmó al catalán por cinco millones de euros y que se llevará 20 por él, ya que posee la mitad de los derechos económicos del jugador en virtud del acuerdo de traspaso con su anterior equipo, el Real Madrid. El delantero formó parte de la cantera del club blanco y, por eso, se llevará la otra mitad del acuerdo.

De Osasuna al Mundial con España

La temporada de Víctor Muñoz en Osasuna se podría definir como llegar y besar el santo. El catalán llegó en 2025 procedente del filial del Real Madrid y compitiendo en Primera Federación, aunque debutó con el primer equipo blanco ante el FC Barcelona el 11 de mayo de ese mismo año.

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Su paso como rojillo le sirvió para afianzarse en Primera División y abrirse las puertas de la selección española. La temporada la finalizó con siete goles y cinco asistencias, siendo elegido mejor jugador sub 23 de LaLiga dos veces.

Víctor Muñoz con Osasuna. Europa Press

Antes de dar el salto a la máxima categoría, pasó cuatro temporadas en La Fábrica y Carlo Ancelotti le hizo debutar en mitad del último Clásico de las 2024/2025, que perdió el conjunto blanco 4-3 en el Estadio Olímpico.

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Además de pasar por las categorías inferiores del Real Madrid, también tiene pasado azulgrana y es que formó parte de la cantera del FC Barcelona durante los años 2014 y 2017. Después se fue al CF Damm y en 2021, se mudó a Madrid para intentar cumplir un sueño.

Su capacidad desequilibradora y veloz le permitieron lograr la internacionalidad con España, debutando ante Serbia en el Estadio de La Cerámica y marcando un gol que quedó para el recuerdo. Todo ello, le llevó a ser convocado con la selección para el Mundial 2026 y tener la oportunidad de competir por la banda izquierda junto con Nico Williams.

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Aún no ha podido debutar en el Mundial 2026 y la intención de Luis de la Fuente es que sea un jugador revulsivo para el último tercio de los partidos. Sin embargo, con la primera muestra que dio la selección española ante Cabo Verde, puede ser una gran alternativa en la titularidad.

Un Liverpool con toque español

El fichaje de Víctor Muñoz por el Liverpool tiene mucho que ver con el nombre que liderará el banquillo esta próxima temporada: Andoni Iraola. El vasco firmó con los ‘red’ para tomar las riendas de equipo tras la marcha de Arne Slot.

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El entrenador logró meter al Bournemouth a Europa League y, a pesar de sonar para otros equipos como Chelsea, Crystal Palace, Milan o Bayer Leverkusen, firmó por el Liverpool para las próximas dos temporadas.

Un equipo con necesidad de ambición y de volver a ser ese equipo de 2024, que tras la marcha de su leyenda Mohamed Salah necesita un perfil veloz y con calidad en la delantera. Por ello, Víctor Muñoz es el elegido.

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