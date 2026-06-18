Mousse de cerezas, el postre refrescante con el que triunfarás este verano

Deliciosos postres individuales de mousse de cereza, decorados con nata montada, virutas de chocolate y cerezas frescas, listos para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre es, para muchos, el momento más importante en una comida. Independientemente de los gustos personales, lo cierto es que, al ser el último plato, tiene el poder de cambiar por completo la experiencia culinaria, lo que puede ser un arma de doble filo.

Por una parte, es capaz de convertir una comida normal en una experiencia mucho más positiva. Sin embargo, también puede jugar en tu contra si es demasiado pesado o no convence su sabor. Si estás buscando el mejor final para tus reuniones familiares, esta mousse de cerezas es una gran opción.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 25 minutos

Preparación activa: 25 minutos

Refrigeración: 2 horas

Ingredientes

300 g de cerezas frescas y deshuesadas 120 g de azúcar 250 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG) 3 claras de huevo 3 hojas de gelatina neutra 1 limón (zumo) Cerezas frescas para decorar (opcional)

Cómo hacer mousse de cereza, paso a paso

Lava y deshuesa las cerezas. Tritura junto al zumo de limón hasta obtener una compota de cereza. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Calienta la mitad de la compota de cereza (sin que llegue a hervir) y añade la gelatina escurrida. Remueve hasta disolver completamente. Mezcla la compota caliente con el resto de la compota fría y añade 60 g de azúcar. Deja enfriar. Monta la nata bien fría con 30 g de azúcar hasta que forme picos suaves. Reserva en nevera. Bate las claras a punto de nieve con los 30 g de azúcar restantes hasta obtener un merengue firme. Incorpora la nata montada a la compota de cereza con movimientos envolventes para no perder aire. Añade el merengue poco a poco, integrando suavemente para mantener la textura aireada. Reparte la mousse en copas y enfría como mínimo 2 horas antes de servir. Decora con cerezas frescas o nata montada justo antes de llevar a la mesa.

Consejo técnico: Usa ingredientes muy fríos y movimientos envolventes para lograr una mousse firme y ligera.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Da para 4 porciones individuales, aunque depende del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteína: 3 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores específicos dependen de las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mousse de cereza puede conservarse en la nevera durante un máximo de 3 días, siempre que esté bien tapada o cubierta con film transparente para evitar que absorba olores. Es importante no sacarla del frigorífico para preservar su textura y sabor.

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No se recomienda congelar bajo ninguna circunstancia, ya que el proceso de congelación rompe la estructura aireada de la nata y el merengue, provocando que la mousse pierda su consistencia esponjosa al descongelarse. Antes de servir, puede decorarse con cerezas frescas, nata montada o virutas de chocolate para mejorar su presentación.