Temas del día de EFE España del viernes 19 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Mientras sigue avanzando la investigación de los casos judiciales que afectan al PSOE, el PP insiste en invitar a los socios del Gobierno a apoyar una moción de censura y forzar elecciones en tanto el Ejecutivo continúa centrado por ahora en negociar los próximos presupuestos antes de plantear un adelanto electoral.

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FISCAL GENERAL

Madrid - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece en la Comisión de Justicia del Senado, a petición del PP, para explicar, entre otros asuntos, su política de nombramientos y la "defensa" a su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.

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FISCAL MEDIOAMBIENTE (Entrevista)

Madrid - El nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino, expone en una entrevista con EFE, la primera con un medio de comunicación desde su nombramiento, los principales retos de su mandato frente a la delincuencia ambiental y ante la amenaza creciente de los incendios forestales en España. Amaya Quincoces y Juan Carlos Gómez

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PARTIDOS IZQUIERDA

València - La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, celebran un acto conjunto que llega con Oltra como próxima candidata de Compromís a la alcaldía de València y con Rufián reclamando un frente de izquierdas para frenar a la ultraderecha.

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VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer este viernes los datos de compraventas de viviendas de abril después de que el trimestre que termina en marzo cerrara con un descenso del 2,6 por ciento.

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(Texto) (Infografía)

SALUD TABACO

Madrid - El informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', que presentan este viernes la ministra de Sanidad, Mónica garcía, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, analiza el incremento de los intentos de dejar de fumar en determinados meses del año o el impacto de los tratamientos farmacológicos en el proceso de dejar de fumar.

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HUELGA MÉDICOS

Madrid - Concluye este viernes la última semana de huelga de médicos contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un conflicto que sigue enquistado y que podría derivar en un paro indefinido este otoño, según han advertido los seis sindicatos convocantes.

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FÚTBOL TELEVISIÓN

Madrid - Los jóvenes siguen conectándose a las grandes citas futbolísticas, como demuestran las audiencias del Mundial de fútbol, pero lo hacen de una forma muy distinta a la de generaciones anteriores: con el partido en la tele y el móvil en la mano comentando jugadas por WhatsApp, siguiendo reacciones en redes sociales o interactuando con creadores de contenido.

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(Texto a las 8:30. 635 palabras) (Foto)

ARTE MITOLOGÍA

Madrid - Los dragones que ahora pueblan sagas enteras de libros y series no son nada nuevo en el mundo del arte. Una mirada curiosa puede descubrirlos en una selección de obras del Museo del Prado que cuentan magníficas historias y leyendas bíblicas, mitológicas y del medievo. Un experto de la pinacoteca guía a EFE por este recorrido a lomos de dragones.

(Texto a las 9:05. 838 palabras) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA FESTIVALES

Vitoria - Alice Cooper actúa como cabeza de cartel de la segunda jornada del Azkena Rock Festival, que también acoge el primer concierto de Sugar en España desde 1993 y otras bandas como Los Enemigos, Circle Jerks, Evaristo y The Dwarves, entre otros.

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Barcelona - El británico Skepta, impulsor del grime a nivel global, la belga Charlotte de Witte con su nuevo espectáculo 'The Resistance' y la mezcla entre música y matemáticas del veterano japonés Daito Manabe son algunos de los platos fuertes del segundo día del Sónar 2026.

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Santiago de Compostela - La banda de rock estadounidense Linkin Park arranca la extensión europea de su gira mundial 'From Zero' en el festival O Son do Camiño, donde repasará algunos de sus grandes éxitos e interpretará los temas de su último álbum, por primera vez sin Chester Bennington al frente. Jose Carlos Rodríguez.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Las altas temperaturas son las protagonistas de la previsión meteorológica para este viernes y para todo el fin de semana, con entre 35 y 40 ºC -principalmente en el interior de Galicia y País Vasco, meseta norte, Baleares, cuadrante suroeste y valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Gudalquivir- y que en las horas nocturnas dejarán noches tropicales e incluso tórridas en puntos de la península y el archipiélago balear.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- JORNADAS PARLAMENTARIAS.- El Congreso acoge el segundo día de las quinta edición de las jornadas parlamentarias 'Cincuenta años de la ley para la reforma política'. Congreso.

11:30h.- Haría (Lanzarote).- GOBIERNO LANZAROTE.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúne con el alcalde de Haría (Lanzarote), Alfredo Villaba, para impulsar en ese municipio el programa 'La administración cerca de ti'. Ayuntamiento.

12:00h.- Barcelona.- ÁREA METROPOLITANA.- El Parlamento de Cataluña celebra un acto institucional para conmemorar los 15 años de la constitución de los órganos de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con las intervenciones del presidente catalán, Salvador Illa, el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Parlament. (Texto)

13:00h.- Tías (Lanzarote).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúne con el alcalde de Tías (Lanzarote), José Juan Cruz, y colectivos de inmigrantes (con declaraciones). Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ALIANÇA.- La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, interviene en el acto municipalista 'Salvem Barcelona'. Sala Moragues. (Texto) (Foto)

18:30h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- JxCat organiza un debate entre sus cuatro candidatos en las primarias para escoger a su alcaldable por Barcelona. Auditorio de la ONCE. (Texto) (Foto)

20:00h.- Palma.- BORRELL CHARLA.- Cena-coloquio del Cercle d'Economia de Mallorca con el exministro y ex alto representante exterior de la UE Josep Borrell. Hotel Melià Palma Bay.

ECONOMÍA

- IBERDROLA HUELGA.- UGT FICA y CCOO de Industria convocan la segunda huelga general en el grupo Iberdrola en España, a la que están llamados a participar las 9.075 personas, en protesta por el bloqueo del convenio colectivo.

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer los datos de compraventas de viviendas de abril después de que el trimestre cerrara con un descenso del 2,6 por ciento. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- BAJAS LABORALES.- La Fundación Economía y Salud presenta el informe 'La incapacidad temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma". Fundación Economía y Salud. C/Alcalá, 93.10:00h.- Madrid.- SECTOR BANCARIO.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente del BBVA, Carlos Torres, y los consejeros delegados de de Caixabank, Gonzalo Gortázar, y del Banco Santander, Héctor Grisi, participan en el foro 'Competitividad para el crecimiento. El papel del sector bancario'. Auditorio Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Valladolid.- ESTACIÓN VALLADOLID.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste al acto que da inicio a las obras de remodelación de la estación ferroviaria de Valladolid – Campo Grande. C/Recondo s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- ACCIDENTE LABORAL.- ELA, LAB y CCOO se concentran por separado para denunciar la muerte de un trabajador en las obras del 'Topo'. (Texto) (Foto)

11:00h.- Córdoba.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las oficinas de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Avda. Gran Capitán 46. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:15h.- Ávila.- MINISTRA PORTAVOZ.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, participa en una desayuno organizado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Ávila. Palacio de Los Serrano. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- DIGITALIZACIÓN AGROALIMENTACIÓN.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta el estudio sobre la evolución de la transformación digital del sector agroalimentario. Ministerio.

12:00h.- Ferrol (A Coruña).- NAVANTIA SINDICATOS.- Los sindicatos de Navantia Ferrol, a excepción de CGT, comparecen ante los medios en pleno proceso de aprobación del Plan estratégico de la compañía. Sede de la CIG y de CCOO.

12:45h.- Sevilla.- IBEROAMÉRICA PREMIOS.- Entrega del VII Premio Iberoamericano Torre del Oro al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Plaza de San Francisco, 1.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:15h.- Salamanca.- JUSTICIA ABOGACÍA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, presenta en rueda de prensa los datos del XX Observatorio de la Justicia Gratuita. Teatro Unicaja. C/ Santa Teresa s/n. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- BANDERA REY.- Izado solemne de bandera con motivo del XII Aniversario de la proclamación del rey Felipe VI presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Plaza de la Villa de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración del acusado, el juicio a un hombre de 47 años por matar supuestamente a un profesor chileno en el distrito de Latina. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Pontevedra.- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Juzgan a once personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la fabricación y transporte de narcolanchas, algunas de las cuales fueron usadas en alijos en Andalucía. Audiencia de Pontevedra.

10:30h.- Sant Andreu de la Barca (Barcelona).- GUARDIA CIVIL.- La coronel Cristina Moreno toma posesión como nueva jefa de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en un acto presidido por la directora general del instituto armado, Mercedes González. Camí Vell del Palau, 10. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- ATENTADO HIPERCOR.- Acto de homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, cuando se cumplen 39 años del ataque terrorista. Avenida Meridiana/Rio Janeiro. (Texto)

11:00h.- Tarragona.- CASO MONTORO.- El juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por cobrar presuntamente de empresas gasísticas a cambio de reformas legislativas favorables toma declaración a varios imputados. Juzgado de instrucción número dos. (Texto)

11:00h.- Ávila.- POLICÍA NACIONAL.- El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, clausura el Grado en Estudios Policiales del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. Escuela Nacional de Policía. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- FISCAL GENERAL.- Comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, en la Comisión de Justicia del Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Cartagena (Murcia).- FRAUDE SANIDAD.- La consejera de salud de Murcia, Isabel Ayala, informa en la Asamblea Regional sobre la trama destapada en el Servicio Murciano de Salud por la UDEF de la Policía Nacional, relativa al presunto uso de material caducado y no homologado en intervenciones quirúrgicas. Asamblea Regional. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- SANIDAD ESTATUTO.- Termina la última semana de huelga de los médicos contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SALUD TABACO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, presentan el estudio conjunto ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’. Paseo del Prado 18. (Texto) (Foto)

10:00h.- Bilbao.- RELIGIÓN EVANGÉLICOS.- El evento 'Jesús sigue obrando 2026' inicia la gira evangelística con Roy Bondo, predicador y conferenciante internacional procedente de la República Democrática del Congo. Bilbao Arena.

10:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES HEPÁTICAS.- Jornada 'Las enfermedades hepáticas víricas y minoritarias: un reto de salud pública y equidad social'. Congreso.

10:45h.- Barcelona.- CIRUGÍA ROBÓTICA.- El Hospital Vall d’Hebron presenta la primera cirurgía pediátrica en Europa con un robot que opera a través de una sola incisión. Hospital Vall d'Hebron. (Texto)

11:00h.- Madrid.- GÓMEZ ULLA.- Las diputadas de Podemos Noemí Santana y Martina Velarde representantes del comité de empresa del Hospital Gómez Ulla, ofrecen declaraciones a los medios y registran una iniciativa parlamentaria. Congreso de los Diputados.

13:00h.- Ávila.- INCENDIOS FORESTALES.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario general del PSOECyL se reúne con representantes de trabajadores del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de CyL. Sede del PSOE. (Foto)

15:00h.- La Laguna (Tenerife).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El colectivo Alarm Phone, que transmite mensajes de socorro de los migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo y la Ruta Canaria, presenta en Tenerife un libro que recoge sus diez años de trabajo. Campus de Guajara.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- PLATINO CLÁSICOS.- Presentación de Platino Clásicos, el nuevo festival internacional de cine clásico impulsado por EGEDA y FIPCA en un acto presentado por la actriz Cayetana Guillén-Cuervo y el presidente de los Premios Platino, Enrique Cerezo. Casa de la Panadería (Plaza Mayor, 27). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- San Sebastián.- EXPOSICIÓN SAN TELMO.- El Museo San Telmo presenta la exposición 'Dibujar la modernidad (1864-1968)'. Museo San Telmo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CINE RODAJES.- La asociación de productoras Profilm presenta su informe global sobre los rodajes y efectos visuales extranjeros en España en los últimos 5 años. Academia de Cine. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- El Gran Teatre del Liceu presenta la segunda ópera comunitaria del teatro lírico, 'La rosa dels set pètals', cocreada con el distrito barcelonés de Sant Andreu. Liceu. (Texto)

12:00h.- Valéncia.- CINE FESTIVALES.- El director y guionista Félix Sabroso ofrece una rueda de prensa previa a la gala de inauguración del festival Cinema Jove. Plaza del Ayuntamiento, 17.

12:00h.- Santillana del Mar (Cantabria).- ALTAMIRA EXPOSICIÓN.- El fotógrafo paraguayo Fernando Allen expone 'La piedra y la luz'. Museo de Altamira. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- El Departamento de Cultura, el MACBA y los centros de artes visuales de Cataluña presentan 'Un museo fuera del museo', una iniciativa para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. MACBA.

12:00h.- La Laguna (Tenerife).- FESTIVAL TEDX.- La rapera, cantante, compositora y periodista Sara Socas asiste a la presentación de una nueva edición de TEDx, en el que participarán once voces de referencia del ámbito científico, cultural y social. Casa de Los Capitanes.

13:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- ANTONIO RESINES.- El actor Antonio Resines ofrece una rueda de prensa horas antes de recibir el Premio de Honor 2026 de los Premios Anillos de Oro. Hotel Mencey. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- El británico Skepta, la belga Charlotte de Witte y el japonés Daito Manabe destacan en la programación de la segunda jornada del festival Sónar 2026. Fira Gran Vía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Segunda jornada del Azkena Rock Festival con Alice Cooper como cabeza de cartel. Mendizabala. (Texto) (Foto)

19:00h.- Valencia.- CINE FESTIVALES.- Gala de inauguración de la cuadragésima primera edición del Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove. Teatro Principal. C/ Barcas, 32.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA BLUES.- El grupo Tarwa N-Tiniri, banda de blues del desierto marroquí arraigada en las tradiciones del pueblo amazigh, clausura la programación del ciclo cultural Primavera en la Fundación CajaCanarias. Espacio Cultural CajaCanarias.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- SERIES PREMIOS.- Pase fotográfico de los nominados a los Anillos de Oro, los galardones de las series españolas. Hotel Mencey.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CLÁSICA.- El pianista chicno Lang Lang ofrece un recital en el festival Santa Catalina Classics 2026. Hotel Santa Catalina.

21:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de 'La Reina del Flow'. Navarra Arena.

22:00h.- Mieres (Asturias).- VÍCTOR MANUEL.- El cantante Víctor Manuel vuelve a Mieres, su pueblo natal, para actuar en solitario después de 35 años. Pozo Barredo.

23:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- ESPECTÁCULOS TEATRO.- La actriz estadounidense Patti LuPone, referencia de los musicales de Broadway, presenta el espectáculo 'Songs from a hat' en el festival Veranos del Taoro. Espacio Laurel de Indias. C/Dulce María Loynaz, 7D.

EFE

slp/jls

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