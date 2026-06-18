España Deportes

Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Rieder es el jugador elegido por el selección suizo para afrontar el segundo duelo en mundialista

Guardar
Google icon
Los jugadores de Suiza celebrando el gol de Embolo (REUTERS/Eloisa Lopez)
Los jugadores de Suiza celebrando el gol de Embolo (REUTERS/Eloisa Lopez)

La selección de Suiza se juega buena parte de sus opciones en el Mundial cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles. El empate ante Qatar en el primer partido, tras encajar un gol en los minutos finales, ha hecho que este segundo encuentro de la fase de grupos adquiera una relevancia especial para el conjunto dirigido por Murat Yakin. Bosnia también firmó un empate en su estreno, por lo que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para no comprometer su futuro en el torneo. Ahora ya se conoce el equipo inicial de suiza que afrontará el reto.

La alineación de Suiza es casi igual a la que lució durante el partido ante Qatar con una excepción: Rieder, que sale novedad en el once de Murat Yakin. La portería estará protegia por Kobel; los defensas serán Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer; en el centro del campo estarán Xhaka, Freuler, Aebischer. La delantera estará liderada por Embolo, a quien escoltarán por las bandas Rieder y Ndoye.

PUBLICIDAD

El partido está previsto para las 21 horas y su resultado podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la competición. Para Suiza, una victoria significaría llegar al último partido del grupo, ante Canadá en Vancouver, con una ventaja importante y la posibilidad de asegurar la clasificación a la siguiente fase sin depender de otros resultados. Sumar cuatro puntos antes del cierre de la primera ronda permitiría al equipo helvético afrontar ese duelo con menos presión.

El partido entre Suiza y Qatar (EFE/Miguel Gutierrez)
El partido entre Suiza y Qatar (EFE/Miguel Gutierrez)

El actual formato del Mundial 2026, que cuenta con 48 selecciones participantes, ofrece la oportunidad de que ocho de los doce terceros clasificados en la fase de grupos logren el pase a octavos de final. Sin embargo, confiar en la posibilidad de avanzar solo con empates y tres puntos supone un riesgo, ya que la diferencia de goles y otros criterios de desempate pueden jugar un papel decisivo. Por eso, el encuentro ante Bosnia aparece como una oportunidad clave para que Suiza tome el control de su destino y se acerque a la siguiente ronda del torneo sin depender de combinaciones ajenas. El equipo sabe que un triunfo hoy puede allanar el camino en una fase de grupos muy igualada.

PUBLICIDAD

La estrella de Suiza

A sus 29 años, Breel Embolo acumula una trayectoria sólida con la selección suiza. Nacido en Yaoundé, Camerún, y formado en el fútbol helvético, el delantero suma 87 partidos internacionales y 25 goles con la camiseta nacional, cifras que lo convierten en uno de los referentes del plantel. Su experiencia será fundamental en el desafío inmediato que afrontará Suiza. Ahora busca seguir haciendo historia con una selección, la cual selló una gesta histórica hace veinte años.

En 2006, la selección protagonizó una de las campañas más insólitas que se recuerdan en la historia de la Copa del Mundo: quedó eliminada sin recibir un solo gol en contra. Este hecho, que tuvo lugar durante el Mundial de Alemania 2006, continúa siendo único incluso después de dos décadas y cuatro ediciones más del torneo. Ningún otro equipo ha conseguido repetir ese registro, lo que convierte aquella actuación en un caso excepcional dentro del fútbol mundial.

Temas Relacionados

Selección Suiza Mundial 2026Mundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones del grupo B del viejo continente

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

Sergej Barbarez ha elegido a los 11 futbolistas para enfrentarse a Suiza

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

El defensa es una de las mayores leyendas de la historia de su selección

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”

El equipo suizo, que ganaba hasta el minuto 94, vio cómo Qatar le arrebató el triunfo con un gol en el últimos compases del encuentro

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

El portero de Cabo Verde disputará su próximo partido ante Uruguay y tendrá lugar el 21 de junio

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El audio completo de la declaración de Zapatero: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

El audio completo de la declaración de Zapatero: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

ECONOMÍA

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

DEPORTES

Sadilek adelanta a los checos con un gol tempranero y Mokoena frustra su victoria con un penalti: goles y resumen del partido entre República Checa y Sudáfrica, en vídeo

Sadilek adelanta a los checos con un gol tempranero y Mokoena frustra su victoria con un penalti: goles y resumen del partido entre República Checa y Sudáfrica, en vídeo

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”