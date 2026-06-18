Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Los jugadores de Suiza celebrando el gol de Embolo (REUTERS/Eloisa Lopez)

La selección de Suiza se juega buena parte de sus opciones en el Mundial cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles. El empate ante Qatar en el primer partido, tras encajar un gol en los minutos finales, ha hecho que este segundo encuentro de la fase de grupos adquiera una relevancia especial para el conjunto dirigido por Murat Yakin. Bosnia también firmó un empate en su estreno, por lo que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para no comprometer su futuro en el torneo. Ahora ya se conoce el equipo inicial de suiza que afrontará el reto.

La alineación de Suiza es casi igual a la que lució durante el partido ante Qatar con una excepción: Rieder, que sale novedad en el once de Murat Yakin. La portería estará protegia por Kobel; los defensas serán Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer; en el centro del campo estarán Xhaka, Freuler, Aebischer. La delantera estará liderada por Embolo, a quien escoltarán por las bandas Rieder y Ndoye.

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El partido está previsto para las 21 horas y su resultado podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la competición. Para Suiza, una victoria significaría llegar al último partido del grupo, ante Canadá en Vancouver, con una ventaja importante y la posibilidad de asegurar la clasificación a la siguiente fase sin depender de otros resultados. Sumar cuatro puntos antes del cierre de la primera ronda permitiría al equipo helvético afrontar ese duelo con menos presión.

El partido entre Suiza y Qatar (EFE/Miguel Gutierrez)

El actual formato del Mundial 2026, que cuenta con 48 selecciones participantes, ofrece la oportunidad de que ocho de los doce terceros clasificados en la fase de grupos logren el pase a octavos de final. Sin embargo, confiar en la posibilidad de avanzar solo con empates y tres puntos supone un riesgo, ya que la diferencia de goles y otros criterios de desempate pueden jugar un papel decisivo. Por eso, el encuentro ante Bosnia aparece como una oportunidad clave para que Suiza tome el control de su destino y se acerque a la siguiente ronda del torneo sin depender de combinaciones ajenas. El equipo sabe que un triunfo hoy puede allanar el camino en una fase de grupos muy igualada.

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La estrella de Suiza

A sus 29 años, Breel Embolo acumula una trayectoria sólida con la selección suiza. Nacido en Yaoundé, Camerún, y formado en el fútbol helvético, el delantero suma 87 partidos internacionales y 25 goles con la camiseta nacional, cifras que lo convierten en uno de los referentes del plantel. Su experiencia será fundamental en el desafío inmediato que afrontará Suiza. Ahora busca seguir haciendo historia con una selección, la cual selló una gesta histórica hace veinte años.

En 2006, la selección protagonizó una de las campañas más insólitas que se recuerdan en la historia de la Copa del Mundo: quedó eliminada sin recibir un solo gol en contra. Este hecho, que tuvo lugar durante el Mundial de Alemania 2006, continúa siendo único incluso después de dos décadas y cuatro ediciones más del torneo. Ningún otro equipo ha conseguido repetir ese registro, lo que convierte aquella actuación en un caso excepcional dentro del fútbol mundial.

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