Una experta explica la mejor postura para dormir y mantenerse fresco en las noches de verano: “Aumenta la circulación de aire alrededor del cuerpo”

Un ventilador funciona en una habitación a oscuras durante una noche de calor, con una cama deshecha, una ventana abierta y un reloj digital marcando las 2:34 AM, indicando la dificultad para conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Aemet ya ha hecho su pronóstico para este fin de semana: la primera ola de calor del verano dejará noches tórridas que no bajarán de los 25 grados centígrados. Aunque este jueves y viernes las temperaturas estarán 5 y 10 puntos por encima de la normalidad en estos meses, para el sábado y el domingo se esperan momentos aún más calurosos. “Este ascenso será generalizado y afectará tanto a los valores diurnos como nocturnos”, ha informado el representante de la agencia de meteorología, Rubén del Campo.

Debido a esto, muchos ya están buscando soluciones para pasar las primeras noches abrasadoras del año: darse una ducha fría antes de dormir, encender el ventilador a tope o sopesar si merece la pena poner el aire acondicionado. No obstante, la Dra. Allie Hare, consultora de sueño británica, ha dado la postura clave que “puede ayudar a aumentar la circulación de aire alrededor del cuerpo, favoreciendo un sueño reparador”.

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“El exceso de calor durante el sueño puede reducir significativamente la calidad y la duración del sueño. En particular, tener demasiado calor por la noche puede reducir el sueño de ondas lentas (sueño profundo), la etapa del sueño que nos ayuda a despertar sintiéndonos descansados”, ha afirmado Hare para Express. Por eso, la experta recomienda “dormir en posición de estrella de mar”.

Un hombre yace en su cama sudando, incapaz de dormir debido al calor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si no tengo espacio?

Aunque es una postura bastante gráfica, la experta ha explicado que este método consiste en acostarse boca arriba, con brazos y piernas extendidos, permitiendo el paso del aire y minimizando la acumulación de calor corporal. Para aquellos que compartan cama y no dispongan de espacio suficiente para esta posición, pueden recurrir a otra alternativa sugerida por la experta: “Dormir de lado aumentará la liberación de calor de la espalda, lo que te ayudará a sentirte más fresco”. Al final, esta posición facilita la ventilación y disminuye la sensación de bochorno.

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Asimismo, también ha recomendado otras opciones. La primera de ellas se centra, sobre todo, en la hidratación, pues " juega un papel fundamental en la regulación de la temperatura corporal". De esta forma, debes asegurarte “de beber suficiente agua durante el día para ayudar a tu cuerpo a gestionar mejor el exceso de calor por la noche”, asegura. Y es que “beber a lo largo del día también te ayudará a evitar la necesidad de tomar grandes cantidades de agua justo antes de acostarte, lo que puede afectar significativamente la calidad de tu sueño”, sostiene la Dra. Hare.

Una persona coloca calcetines mojados en el congelador, siguiendo el consejo de una experta del sueño para enfriar los pies y mejorar la conciliación del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las condiciones idóneas para irse a dormir con una noche calurosa

La preparación antes de acostarse también puede contribuir a un descanso más fresco. Entre las sugerencias de la especialista destaca: “Una ducha tibia (¡no fría!) una hora antes de acostarse puede ayudar a refrescarse, ya que dilata los vasos sanguíneos de la piel, permitiendo que al salir de la ducha se pierda el calor de forma más eficaz”, destaca la consultora del sueño. Pero, para quienes buscan métodos sencillos, propone otro truco: mojar ligeramente un par de calcetines y dejarlos en el congelador durante 10 minutos antes de ir a la cama.

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Los científicos ya han explicado que “los pies regulan la temperatura corporal”. Por lo tanto, si te pones unos calcetines congelados, te puede ayudar “a que el cuerpo se sienta más fresco mientras se intenta conciliar el sueño”, explica. Finalmente, la elección de los materiales también desempeña un papel relevante. La consultora recomienda sustituir la ropa de cama sintética y pesada por alternativas de algodón o bambú, materiales naturales y transpirables que mejoran la circulación del aire y disminuyen la sensación de bochorno.