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Así ha sido la última emisión de ‘Pasapalabra’ con ‘El Rosco’ antes del cambio de prueba y su llegada a Telecinco: empate técnico con una despedida fría

El alfabeto circular se ha dibujado por última vez por encima de los rostros de los concursantes de ‘Pasapalabra’

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Roberto Leal se despide de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Roberto Leal se despide de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Este jueves 18 de junio será siempre recordado por los fans de Pasapalabra como el último programa del concurso tal y como nació. Tras todo un litigio judicial, Antena 3 ya no podrá seguir emitiendo la mítica prueba que tantos millones de espectadores esperan cada día y que encarna gran parte del interés e identidad del formato. Sin embargo, desde el próximo viernes 19 de junio, la prueba por la que los concursantes podrán acceder al bote será otra.

Por primera vez en seis años, se emitirá una entrega de Pasapalabra sin ‘rosco’ después de que el Tribunal Supremo obligara a Atresmedia el pasado mayo a retirar la prueba final más reconocible del concurso por el entramado sobre sus derechos audiovisuales. La cadena ha eliminado además las 1.540 entregas del programa que estaban disponibles en Atresplayer y ha modificado el logotipo del concurso para retirar el círculo alfabético con esferas asociado a la prueba suprimida, en cumplimiento de otras resoluciones del fallo.

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Los espectadores se han sorprendido al ver cómo los concursantes, Javier y David, se han despedido de los famosos que los han acompañado en sus respectivos equipos cuando era el primer día de los invitados en el programa y suelen durar tres entregas. Todo apunta a que el programa ha tenido que renunciar a dos emisiones previas con los cuatro famosos para estrenar su nueva prueba.

David y Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)
David y Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Entre los aciertos que ha acumulado Javier en esta ocasión se encuentran las palabras nereida, engaño, oliva, tapa o pinacoteca. Por su parte, David también se ha hecho con varios aciertos con palabras como oratorio, plenilunio, malqueda, fragor, rampa o salvapantallas. David ha sido el primero en quedarse sin tiempo a tres aciertos del bote a falta de las letras Y, G y Ñ, aunque sin fallos. De la misma manera le ha pasado después a Javier con la U, g y M. Tras el empate el bote se ha quedado en 658.000 euros.

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La emisión de este viernes mantendrá el formato diario del programa, pero sustituirá la prueba final por otra nueva que no se conocerá hasta la tarde. Atresmedia ha dispuesto así de unas semanas de margen para adaptar el concurso al nuevo escenario judicial tras la ratificación del Supremo. “Mañana os invitamos al estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra, que ya os digo yo que os va a encantar”, ha dicho Roberto Leal al final del programa, la única referencia al cambio que ha hecho.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

‘Pasapalabra’ se despide de ‘El Rosco’

El conflicto viene de lejos y gira en torno a la titularidad de los derechos de esa prueba concreta. En 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona ya ordenó cesar su emisión al considerar que se trata de una obra protegida por derecho de propiedad intelectual cuyo titular es la productora neerlandesa MC&F, y no ITV, la cadena británica creadora de The Alphabet Game, el formato original en el que se basa Pasapalabra.

Antena 3 ha seguido ofreciendo la prueba hasta ahora porque la sentencia no era firme. La decisión del Tribunal Supremo ha ratificado ese criterio y ha forzado a la cadena a retirar no solo el desafío final, sino también referencias visuales vinculadas a él. La decisión judicial obliga a rehacer una pieza central del programa tras años de identificación entre el concurso y su prueba final.

Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

‘El Rosco’ llegará a Mediaset

El fallo ha abierto además un nuevo frente competitivo entre cadenas. Mediaset ha anunciado que consiguió hace un año los derechos de ‘el rosco’ y que prepara un nuevo concurso para incorporar esa mecánica como prueba final, aunque no tiene los derechos del programa Pasapalabra como tal y tendrá que buscar otro nombre.

La decisión aterriza sobre uno de los espacios con más seguimiento de la parrilla. En 2025, el concurso presentado por Roberto Leal ha sido el segundo programa más visto de la televisión española y el concurso con mayor audiencia, con un 19,7% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media. Ahora queda esperar si con su nueva prueba mantiene estos datos.

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