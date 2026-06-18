Pau Gasol anima a "no correr" con el proyecto de la NBA en Europa

Madrid, 18 jun (EFE).- El exjugador de baloncesto español Pau Gasol animó este jueves a "no correr" con el proyecto que la NBA tiene previsto en Europa con el que, como parte de su estrategia de expansión internacional, se ha marcado como objetivo la creación de una nueva competición en el Viejo Continente para octubre de 2027.

Gasol, que llegó a ganar dos anillos con Los Ángeles Lakers y es uno de los grandes nombres del deporte que apoya esta iniciativa, explicó que su filosofía es que "las cosas avancen" y que este proyecto "se lance y el modelo de evolución y progreso mejore hacia un modelo más sostenible y realmente con margen de mejora y crecimiento".

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A partir de ahí, subrayó el que fue internacional con la selección española, "lo que animaría es a no correr".

"Hay que sentar muy bien las bases. Hay que tener un proyecto muy fuerte, muy sólido desde el principio. Hay franquicias y equipos que no están creados, que se empezarán de la nada. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo con grandes aliados y grandes socios y eso es lo que le da una posibilidad de éxito muy grande y una garantía muy importante", señaló Gasol en Madrid, donde inauguró el I Foro de Atletas organizado por el Comité Olímpico Español (COE) en su sede.

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En cuanto la posibilidad jugar un papel dentro del proyecto, dijo que "ya se verá cuando vayamos teniendo un poco más de claridad y avancemos un poco más".

Preguntado por la propuesta millonaria de inversión en el fútbol femenino español de su grupo Gasol16 Ventures, que tendrá que ser aprobada el próximo 29 de junio por la Asamblea Extraordinaria de la Liga F, Gasol argumentó que el fútbol es el deporte "referente" en España, en Europa "y posiblemente en el mundo" y que eso puede ser un "catapultador" para el deporte femenino en el país.

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"Estamos muy ilusionados de poder invertir en él y de poder ayudar a generar más atención, más exposición y más valor propio y autónomo a través del fútbol femenino. Que sea un catapultador del deporte en sí. Creo que hay un gran margen de mejora", agregó.

En lo que refiere a la final de la Liga Endesa, que disputan al mejor de cinco encuentros el Barça y el Valencia Basket, el exjugador de la NBA lamentó que las circunstancias, en forma de lesiones y carga de partidos, le hayan pasado "algo de factura" a un equipo como el Real Madrid, aunque en su opinión es "una final muy buena".

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"El Barça finalmente ha demostrado una regularidad y consistencia que no creo que se haya visto demasiado esta temporada, entonces parece que llega en el mejor momento" frente a un Valencia Basket "muy sólido y con mucha profundidad" que está teniendo una temporada fantástica, destacó.

"Veremoss si son capaces de acabarla también todo lo bien que lo han hecho. Espero que veamos una final competida y con dos equipos que vayan a muerte", declaró.

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Finalmente, Gasol valoró las posibilidades de Aday Mara de cara al 'draft' de la NBA. "Esperemos que el equipo que apueste por Aday y por cualquier otro español que esté en el 'draft' este año, pueda tener la oportunidad de seguir creciendo, de tener impacto y de formarse como jugador, de seguir su camino y que le vaya todo muy bien", dijo el exbaloncestista. EFE