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Acompañante terapéutico que trató a Maradona dice que su equipo médico lo tenía "blindado"

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Buenos Aires, 18 jun (EFE).- El acompañante terapéutico Alejandro Cottaro, que trató a Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento, declaró este jueves en el juicio por la muerte del '10' que tuvo dificultades para hacer su trabajo porque el astro estaba "blindado" por sus médicos.

"Él estaba blindado. Me decían 'no lo jodas, tratá de estar más lejos'. Eso hizo que mi trabajo no se pudiera hacer", aseguró Cottaro ante el tribunal.

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El testigo, contratado para tratar a Maradona por su hermano, Carlos Cottaro, quien estaba a cargo de coordinar al equipo de acompañantes terapéuticos, acudió el 13 de noviembre de 2020 a la casa en la que el exfutbolista cursaba un tratamiento domiciliario y donde falleció doce días después, el 25 de noviembre.

Cottaro explicó este jueves que en pacientes adictos la función del acompañante terapéutico es clave y relató la situación que provocó la discontinuación del servicio.

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A partir de un comentario del astro sobre su amor por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el acompañante le preguntó a quién amaba más, con la intención de que el paciente se abriera sobre sus sentimientos, pero en cuanto éste comenzó a hablar de sus nietos y sus hijos, uno de los allegados del '10' interrumpió la charla.

"Me cortaron justo el momento en el que empezaba a soltarse y de eso se trata el acompañamiento. Yo no pude ni empezar a hacer nada", aseguró Cottaro, quien contó que un rato más tarde le pidieron que se quedara lejos del paciente.

Poco después, su hermano le comunicó que la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada en el juicio, le pidió que hicieran una pausa en el tratamiento y después de eso ya no fueron convocados.

"Les molestaba que yo lo llamaba una vez por hora a mi hermano, para pasar informe de cómo estaba Diego. No entendían cómo era la dinámica, se habrán sentido vigilados", explicó Cottaro.

"Me fui sin poder saludar a Diego, y después Diego murió y yo no lo podía creer. Hoy Diego debería estar comentando el Mundial", añadió, y recordó que ese día Maradona estaba "de primera", aunque describió que cuando llegó a la casa se encontró con "un charco de pis de diez metros" que iba desde la habitación del ídolo hasta el baño, que dijo era "demasiado angosto" para él.

Este jueves declaró también Carlos Bacchini, otro de los acompañantes terapéuticos que formaba parte del equipo y que afirmó que miembros del entorno de Maradona atendían los teléfonos del ídolo y respondían a quienes intentaban comunicarse con él que "estaba durmiendo", aunque no siempre era verdad.

Además de Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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