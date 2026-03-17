Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo frente a quienes piden salirse: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que la implantación territorial resulta determinante para obtener buenos resultados en elecciones autonómicas, usando el ejemplo de Más Madrid, partido al que lidera y que ha superado en apoyo al PSOE en la región al captar cerca del 20% del electorado. Estas declaraciones siguieron a la reciente cita electoral del 15M en Castilla y León, en la que la izquierda no alcanzó los objetivos previstos. García posicionó la discusión en la importancia de una fuerte presencia local sobre la división interna de los partidos progresistas, según informó el medio.

De acuerdo con la información difundida por la agencia, Mónica García manifestó que no existen debates internos ni en Más Madrid ni en otras organizaciones integrantes de Sumar sobre una eventual salida del Gobierno de coalición, tras los resultados adversos en Castilla y León. La ministra afirmó que las formaciones asociadas a Sumar continúan comprometidas con las políticas sociales y reforzando iniciativas clave dentro del Ejecutivo, argumentando que "va a haber Gobierno para rato" gracias al empeño de estos grupos por mantener la dirección reformista.

Según reportó la fuente, García expuso que Sumar y los partidos que conforman esta plataforma, y que no pertenecen al PSOE, desempeñan un papel central en la promoción de medidas progresistas dentro del Gobierno. Señaló que su presencia tiene como objetivo impulsar propuestas "más transformadoras" relacionadas, por ejemplo, con la inclusión de la vivienda y la protección de los inquilinos en el denominado escudo social. La ministra recalcó que la participación de Sumar apunta a garantizar que los ciudadanos estén protegidos frente a las incertidumbres generadas por fuerzas conservadoras y de extrema derecha a nivel internacional.

La líder de Más Madrid insistió, según publicó la agencia, en que el enfoque territorial de los partidos juega un papel fundamental en el éxito electoral, afirmando que la fortaleza de su formación en la Comunidad de Madrid ha permitido superar los resultados obtenidos por el PSOE en esa circunscripción. Remarcó que la discusión no se centra en posibles fracturas internas, sino en cómo la estrategia de arraigo territorial proyecta mejores resultados en las urnas.

La ministra, tras asistir a una jornada en el Congreso, aclaró a los medios en los pasillos del Parlamento que los partidos adscritos a Sumar no están evaluando abandonar la coalición, a pesar de las peticiones en ese sentido por parte de algunos sectores. Destacó, nuevamente, que la labor de estos grupos dentro del Gobierno resulta esencial para avanzar en políticas que respondan a las necesidades sociales que demanda la población, remarcando la urgencia de mantener la actual orientación reformista más allá del PSOE.

Entre los aspectos más resaltados de sus declaraciones, García explicó que la protección de la vivienda como derecho fundamental y la defensa de los inquilinos frente a las dificultades económicas o sociales constituyen prioridades de Sumar en el Gobierno. Argumentó que estas medidas se consideran parte medular del denominado escudo social y forman parte de la respuesta a la incertidumbre que, según analizó la ministra, se ha visto acentuada por el auge de las derechas y ultraderechas internacionales.

En sus intervenciones, Mónica García defendió que la permanencia de Sumar y de los partidos afines en el Ejecutivo responde tanto al compromiso con la ciudadanía como a la convicción de impulsar reformas progresistas. Reiteró que, pese a los resultados electorales negativos en Castilla y León, no existen fracturas internas graves ni un debate abierto sobre la permanencia de Más Madrid u otras formaciones al interior de la coalición, señalando que la continuidad del Gobierno está garantizada.

Según explicitó el medio, García hizo hincapié en que el Gobierno de coalición constituye el mejor marco para desplegar políticas transformadoras, y que los partidos integrados en Sumar se mantendrán en el Ejecutivo para asegurar que ese rumbo no cambie. Cerró señalando que los debates actuales deben situarse en el plano del arraigo y la representación territorial, y no en eventuales divisiones internas que, según su valoración, carecen de fundamento.