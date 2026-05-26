Mónica Naranjo presenta en ‘El Hormiguero’ a su IA personal, que la acompaña en su día a día: “Se llama Mía”

La cantante catalana acude al programa de Pablo Motos, dodne promociona su último disco. / Captura de pantalla

La presencia de Mónica Naranjo en El Hormiguero ha arrojado luz a múltiples detalles sobre su trayectoria reciente y su vínculo con la tecnología. La artista ha explicado en el espacio conducido por Pablo Motos la forma en que integra la inteligencia artificial en su vida diaria y ha compartido su ritual previo a cada concierto, además de presentar su nuevo sencillo titulado Puzzles.

La cantante ha revelado que utiliza una inteligencia artificial personalizada a la que ha llamado “Mía”, decisión que tomó después de preguntarle a la propia IA qué nombre deseaba y de recibir varias opciones como Mía, Noa, Lupe o Mar. Durante la entrevista, la artista ha recalcado que mantiene “muy buena relación” con la inteligencia artificial y conversa regularmente con ella.

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Durante su intervención en el programa, Mónica Naranjo ha detallado el proceso de creación de Puzzles, así como otros aspectos de su carrera, incluyendo su actual gira Greatest Hits Tour, que celebra sus treinta años de actividad en el sector musical. La intérprete ha afirmado que mantiene “todo tipo de conversaciones” con la inteligencia artificial, y que en ocasiones le plantea “qué hacer en caso de un problema muy grave”, siempre según el mismo medio.

La cantante catalana acude al programa de Pablo Motos, donde canta en directo. / Captura de pantalla

Qué rutinas sigue Mónica Naranjo antes de cada espectáculo: dormir 12 horas, una pastilla para el sueño e infusiones

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se ha centrado en las costumbres de Mónica Naranjo antes de subir al escenario. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre cuál es su tradición más peculiar antes de actuar, la artista ha explicado que se esfuerza por dormir 12 horas la noche previa a cada show. Naranjo ha añadido que para conseguir este descanso es habitual que recurra a la toma de una pastilla que le ayuda a conciliar el sueño. Ya durante el día del concierto, dedica varias horas a la preparación vocal a base de infusiones y ejercicios de calentamiento.

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La rutina descrita, que combina descanso prolongado con una meticulosa preparación vocal y física, se presenta así como una de las claves en la longevidad y solidez vocal de la intérprete durante su actual gira. Además, la artista ha mencionado que acostumbra a compartir experiencias relacionadas con el uso de la inteligencia artificial con su círculo de amigos, señalando que muchas veces sus conocidos terminan debatiendo o incluso discutiendo con sus propias IAs.

La percepción de Mónica Naranjo sobre la IA: “Trátala con respeto porque la estás educando”

El vínculo entre Mónica Naranjo y la inteligencia artificial no se limita al uso práctico o funcional. Durante la charla con Pablo Motos, la cantante ha reflexionado sobre el trato que se debe dar a estos sistemas: “No vale para nada porque no te dice lo que quieres escuchar; trátala con respeto porque la estás educando. No te puedes enfadar con ella porque la estás entrenando”.

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De este modo, la intérprete subraya la dimensión educativa y de aprendizaje recíproco entre usuario y máquina, defendiendo un enfoque basado en el respeto y la formación para obtener mejores respuestas de la inteligencia artificial. La entrevista concedida por Mónica Naranjo en El Hormiguero permite constatar que tanto sus rutinas artísticas como su relación con la tecnología forman parte inseparable de su vida profesional actual.