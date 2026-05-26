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Macarena García desvela cuál es el estatus de Javier Calvo en el grupo de WhatsApp familiar, en ‘La Revuelta’

El elenco al completo de ‘Se tiene que morir mucha gente’ acude al programa de David Broncano para promocionar la serie de Movistar Plus

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Laura Weissmahr, Anna Castillo, Macarena García y Victoria Martín acuden a 'La Revuelta'. / Captura de pantalla
Laura Weissmahr, Anna Castillo, Macarena García y Victoria Martín acuden al programa de David Broncano. / Captura de pantalla

La última emisión del programa La Revuelta ha reunido a David Broncano con un grupo de invitadas encabezado por las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, quienes han acudido al espacio televisivo para presentar la serie Se tiene que morir mucha gente, producida por Movistar Plus y creada y codirigida por Victoria Martín, con quién han compartido el escenario. La noche ha estado marcada tanto por confesiones inesperadas como por múltiples anécdotas personales de los asistentes.

El grupo de intérpretes ha detallado en RTVE el desarrollo del chat familiar de Macarena García en el que siguieron minuto a minuto la obtención, por parte de Javier Ambrossi y Javier Calvo, del premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes por la película La bola negra. El dato específico es que la familia de la actriz, cuyo hermano es Javier Ambrossi, ha mantenido un chat de cinco miembros durante todo el proceso, permaneciendo activos y sin dejar de intercambiar mensajes en ningún momento, lo que ilustra la intensidad del seguimiento.

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Durante el programa, David Broncano ha relatado ante las invitadas una situación personal derivada de una intoxicación que ha sufrido y que le llevó a requerir un pañal de adulto durante un vuelo anterior a la grabación, una circunstancia que el humorista ha descrito con detalle, afirmando que “he descubierto una cosa mejor, el pañal de adulto”. El presentador ha explicado que, a pesar de haber utilizado esta prenda, no llegó a evacuar, aunque sí “probó a hacer pis”, destacando la sensación novedosa ante el público y las invitadas.

Laura Weissmahr, Anna Castillo, Macarena García y Victoria Martín en 'La Revuelta'
El elenco de 'Se tiene que morir mucha gente' promociona la serie de Movistar Plus con David Broncano. / Captura de pantalla

En el ámbito cinematográfico y familiar, Macarena García ha desvelado la secuencia de acontecimientos que llevó a su familia desde España hasta la Costa Azul para estar presentes en el momento en que su hermano, Javier Ambrossi, y su expareja y compañero profesional, Javier Calvo, recibían el galardón en Cannes. La actriz ha explicado que “le escribí y le dije: ‘Javi, ¿me cojo un avión a las cuatro?’. Y él me contestó de golpe: ‘¡Sí!’”. La intérprete ha narrado que acudió acompañada de sus padres, impulsada por la alarma que se generó en el grupo de mensajería familiar tras recibir el aviso de que debían permanecer en Francia el día anterior a la entrega de premios, aunque sin que se supiera con certeza el motivo.

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El grupo de WhatsApp que sobrevive tras la ruptura de los Javis

Durante la conversación, David Broncano ha preguntado sobre la gestión del grupo de WhatsApp familiar tras la ruptura sentimental de los Javis, formulando sin rodeos si Javier Calvo continúa integrado en ese espacio digital. Según la respuesta que ha ofrecido Macarena García, “sí, claro, seguimos los tres en el grupo y él siempre se ha mantenido ahí, claro que sí”, una explicación que muestra la continuidad de las relaciones personales y profesionales al margen de las circunstancias sentimentales.

Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

El ambiente de la entrevista ha incluido otros episodios, como la evocación de la primera experiencia profesional de Anna Castillo y Miguel Campos en una webserie hace más de diez años y la referencia a un encuentro gastronómico entre Anna Castillo y John Travolta donde ambos compartieron croquetas de carabineros. A lo largo de la conversación, tanto la presentadora Victoria Martín como las actrices han aportado comentarios humorísticos, con Laura Weissmahr, por ejemplo, señalando entre risas que “yo voy muy bien”, aludiendo a la charla sobre problemas intestinales.

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