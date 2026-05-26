Espana agencias

República Dominicana anuncia bajas para probar a Panamá

Guardar
Google icon

Santo Domingo, 25 may (EFE).- La selección de fútbol de República Dominicana afrontará con bajas el partido amistoso que servirá a la de Panamá para despedirse de su público antes de encarar el Mundial.

El seleccionador dominicano, el argentino Marcelo Neveleff, divulgó este lunes la lista con ausencias sensibles, como la del defensor del Real Betis español Junior Firpo.

PUBLICIDAD

Panamá y República Dominicana se enfrentarán este 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Según la federación dominicana, Firpo, referente del fútbol de la isla, "continúa con su proceso de puesta a punto física de cara a la próxima temporada y no estará disponible para esta ventana internacional".

PUBLICIDAD

Tampoco fueron convocados Heinz Mörschel, por un compromiso familiar; Edison Azcona, mientras se recupera de molestias en el aductor; y Edgar Pujol, quien atraviesa un momento personal delicado tras el fallecimiento de su padre.

A ellos se suman Juan Familia-Castillo y Ronaldo Vásquez.

Pese a estas bajas, Neveleff confía en poder conformar un equipo equilibrado con jugadores experimentados como Mariano Díaz del Levante español.

El partido amistoso también servirá de despedida del experimentado arquero del Cibao Miguel Lloyd, quien militó en el Árabe Unido panameño entre 2012 y 2018, período en el que se proclamó campeón en los torneos Apertura 2012, 2015 y 2016, así como en el Clausura 2015 con el conjunto caribeño.

La selección de República Dominicana viajará el 28 de mayo para iniciar la preparación del partido en la capital panameña.

Convocatoria de República Dominicana:

Porteros: Xavier Valdéz (Nashville–USA), Edwin Frías (Cibao), Anthony Núñez (Mandsfield Town-GBR) y Miguel Lloyd (Cibao).

Defensores: Jéremy Báez (Atlético Pantoja), Israel Boatwright (Inter Miami–USA), Joao Urbáez (Flamurtari Vlore-ALB), Luiyi De Lucas (Krasava–CYP), Brayan Ademán (Gimnástica De Torrelavega–ESP), Alejandro López (Rayo Vallecano–ESP) y Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive–USA).

Centrocampistas: Alessandro Ovalle (ASD Sant’ Angelo–ITA), Manny Rodríguez (Linares Deportivo-ESP), Pablo Rosario (Oporto–POR), Jean Carlos López (Cibao), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja) y Lucas Bretón (Málaga-ESP).

Delanteros: Mariano Díaz (Deportivo Alavés-ESP), Dorny Romero (Bolívar-BOL), Juan Carlos Pineda (Beroe-BUL), Peter González (Real Valladolid-ESP), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-RUS), Anyelo Gómez (O&M FC), Erick Paniagua (Aucas-ECU) y Adrián García (Leganés–ESP). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tijuana expresa orgullo al ser elegido por la FIFA para acoger a la selección de Irán

Infobae

Leo Messi sufre una sobrecarga en los isquiotibiales

Infobae

Borré se declara triste por no ir al Mundial, pero apoyará a Colombia "desde otro lugar"

Infobae

Un estudio alerta de que la enfermedad hepática es ya una "crisis silenciosa" en Europa

Infobae

Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"

Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales