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Leo Messi sufre una sobrecarga en los isquiotibiales

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Chicago (EE.UU.), 25 may (EFE).- Leo Messi, delantero del Inter Miami y de la selección argentina, sufre una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y su recuperación dependerá de su "evolución clínica y funcional", informó su club en un comunicado.

Messi se lesionó este domingo en el partido ganado por 6-4 por el Inter Miami al Philadelphia Union.

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"Tras someterse este lunes a nuevas pruebas médicas, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional", informó el Inter Miami.

Messi, de 38 años, dio dos asistencias el domingo en la victoria del Inter Miami, pero fue sustituido en el minuto 73 al notar molestias físicas.

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El delantero argentino sufrió este percance cuando faltan poco más de dos semanas para el arranque del Mundial.

Messi lleva doce goles y siete asistencias en catorce partidos este año con el Inter Miami. EFE

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