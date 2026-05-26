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Tijuana expresa orgullo al ser elegido por la FIFA para acoger a la selección de Irán

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Tijuana (México), 25 may (EFE).- El club mexicano Tijuana declaró este lunes orgullo tras haber sido escogido por la FIFA como sede de concentración de la selección de Irán durante el Mundial.

"Con mucho orgullo hemos sido notificados por la FIFA de que Tijuana formará parte de la Copa Mundial 2026 como campamento base de la selección nacional de Irán", informó el equipo a través de un comunicado.

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Tijuana tiene su sede en el Centro Xoloitzcuintle en la frontera norte de este país.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se vivirá en Baja California y estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha", agregó en un comunicado el club.

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"Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte", concluyó.

Irán ha sido emparejada en el Grupo G junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Irán es una de las siete selecciones que se concentrarán en México en el comienzo del Mundial, informó este lunes la FIFA.

Las otras seis son Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México. EFE

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EFE

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